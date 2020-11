El Marrón se midió con Fénix, en la vuelta al fútbol en el estadio Ricardo Puga

En su segundo ensayo de pretemporada, el Guerrero cayó 1-0 y 3-1 ante el club de Moreno, que desde hace años hace sus veces de local en Pilar.

El último miércoles, 18 de noviembre, el Club Atlético Atlas disputó dos amistosos frente a Fénix, club que milita en la Primera B.

En el estadio Ricardo Puga de General Rodríguez, que volvió a abrir sus puertas a un partido de fútbol, el equipo dirigido por Néstor Retamar cayó en dos oportunidades ante los de Moreno. Según informó el sitio oficial de Atlas, se desarrollaron dos tiempos de 35 minutos para el encuentro inicial y a mediados de la primera mitad el visitante se encontró con un gol de tiro libre que marcó la diferencia definitiva.

A pesar de la velocidad de Lautaro Díaz Laharque para romper las líneas de Fénix y desbordar para tirar el centro atrás, el buen juego mostrado por Gonzalo Valenzuela, y Aaron Fernández, el Guerrero no pudo llegar al empate teniendo buenas chances que no pudo concretar. El único cambio dispuesto para estos encuentros, fue el ingreso de Fernández en lugar de Sebastián Arriagada en el once titular y lo mismo para el segundo equipo.

Los titulares que cayeron por la mínima fueron: Ricardo Grieger; Díaz Laharque, Joaquín Montiel, Santiago Correa, Emiliano Pitarch; Kevin González, Fernández Nicolás Pérez, Federico Zella; Valenzuela, Sebastián Ybares. Ingresaron en la segunda parte: Edinson Córdoba Mena, Facundo Gómez y Alan Sosa.

Ya en el segundo partido, Fénix impuso jerarquía y sacó una ventaja de tres goles contra 1, siendo Ángel Martínez -de penal- el autor del único tanto Marrón. En esta ocasión, el visitante fue superior y aprovechó las que tuvo para marcar la diferencia que se vio en el resultado.

“Más allá de los resultados, lo futbolístico fue similar a lo demostrado días atrás ante Laferrere y lamentablemente no fue suficiente para imponerse ante el equipo que milita en la Primera B”, señalaron desde Atlas.

Fotos: Mundo Ascenso.