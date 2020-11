Motochorro le puso un arma en la cabeza y lo persiguió pero no le pudo robar

Le ocurrió a un hombre de 35 años el viernes 20 de noviembre alrededor de las 5 horas en Av. Ricardo Balbín a metros del cruce con Av. Italia.

En diálogo con La Posta, la víctima contó que iba a trabajar y se desplazaba en bicicleta por Av. Ricardo Balbín hacia Av. Italia cuando “una moto Honda color roja con dos pibes se me puso al lado y uno me apoyó un arma negra de caño largo en la cabeza gritándome que pare. Me tiré hacia el pasto junto a la avenida con la bici en movimiento y empecé a correr hacia el otro lado”.

Continuó: “Uno de ellos se bajó y me corrió. Me apuntaba con el arma. Yo corrí y me escondí detrás de un acoplado de camión que había ahí para que no me pudiera disparar. Se volvió a subir a la moto y junto al otro pibe se quedaron en la esquina de la pinturería de Italia y Balbín esperándome a ver si iba hacia la bicicleta. Calculo que querían robarme mi mochila con mi celular. Salí corriendo en dirección hacia la garita policial que hay en esa esquina y al ver eso, se fueron por Italia en dirección hacia el centro”.

Con la bicicleta nuevamente en su poder, el hombre se acercó a la garita policial y dio aviso al oficial aunque “no fui a hacer la denuncia porque iba a perder tiempo y tenía que llegar a mi trabajo porque sino me descuentan el presentismo. Dejé los datos de los delincuentes, que tendrían entre 20 y 27 años, flacos y de tez morocha. Otras personas que les robaron en una moto similar dicen que serían de la zona de Malvinas, cerca de la Escuela 10″.