Consejero escolar fue expulsado de su agrupación, del PJ y debió renunciar al cargo tras una situación “de género”

Se trata de Sebastián Coelho, consejero escolar del Frente de Todos que asumió en diciembre pasado. La agrupación “Kolina”, de la cual era referente, emitió un comunicado y luego el mismísimo PJ refirió a esa situación. Ya renunció a su cargo y lo haría en otros roles. ¿Habrá denuncia por acoso? ¿Qué trascendió de la situación y cómo afectaría un posible “efecto dominó” en otras organizaciones?

La rama local de la agrupación Kolina hizo pública la situación con un comunicado emitido el 21 de noviembre en el que detalló que “debido a manifestaciones de compañeras que implican a Sebastián Coelho en la posible comisión de actos por los cuales se habrían visto afectadas en su faz íntima y personal, hemos decidido desvincularlo como referente e integrante. Profundizamos nuestro compromiso con la militancia del feminismo y repudiamos firmemente todas las formas de violencia de género”.

Coelho, cuando asumió como consejero escolar.

Luego, el Partido Justicialista de General Rodríguez adhirió a lo expresado por Kolina y anunció: “Hemos decidido solicitar la renuncia al lugar de primer vocal dentro de esta Comisión reafirmando nuestro compromiso con la bandera del feminismo y las acciones concretas en pos de eliminar definitivamente toda violencia de género”.

Aunque en ambos textos se menciona la “violencia de género”, desde Kolina se refirieron a la “posible comisión de actos…” aunque no detallaron si hay denuncias penales iniciadas en relación a estos presuntos episodios. Tras consultas pudo saberse que la agrupación iba a hacer pública esta situación hace unos días, pero habría existido mucho trabajo interno para determinar como encarar la comunicación debido a que esto afecta toda la estructura por el rol que ocupaba Coelho.

Sebastián, docente de educación física, estaba como referente en la organización Kolina, pero también era el tesorero en el Consejo Escolar, vocal en el Partido Justicialista y Presidente de la Sociedad de Fomento del barrio San Martín.

Con todo, en el PJ local se supo que hubo sectores que consideran que la definición sobre el tema se tomó muy rápido y esperaban una comunicación más específica sobre lo sucedido.

¿Qué pasó exactamente?

Respecto de los trascendidos sobre qué fue lo que pasó, desde el jueves que habrían existido dos encuentros de parte de la organización, con Coelho. Lo enfrentaron sus compañeros de haber enviado mensajes a compañeras. No trascendió aún qué dijo él en ese intercambio. ¿Qué estaba mal a juzgar por ellas? En principio, se descarta al momento cualquier cuestión física, sino que la interacción considerada “inapropiada y violenta” era remota.

“Eran varias chicas y en los mensajes habría una situación de superioridad sobre ellas (trascendió que serían bastante menores que él las afectadas) y con un rol suyo que no se adecuaba a ser una autoridad de la agrupación, ni institucional”, aseguró una fuente.

Hoy en día, un hombre mandando mensajes que pudieran verse como pasados de tono puede que aún no esté en el 100% de la sociedad visto como una situación tan grave, dependiendo del contexto, pero en un espacio de clara afirmación feminista y con un referente y funcionario que ha participado integralmente de esa línea, esto resulta, más allá de agraviante para quienes así lo han sentido, una mera contradicción. Y para muchas compañeras y compañeros suyos, fue visto como una traición a los ideales que buscan representar.

Consultas hechas por el medio dieron con que grupalmente y con las autoridades de la organización encontraron inadmisible que él tuviera estas actitudes, más en una organización claramente feminista en la cual se organizan encuentros muy seguido con esta temática y situaciones como esa son más que habladas. Parte del grupo se sintió muy mal porque creen que él “los manipuló, que nunca se percataron de estas situaciones y todo salió a luz porque en el marco de una actividad una chica de otro ámbito se acercó a ellas a contar la situación vivida. Eso fue el comienzo de un ‘dominó’ que habría traído varios relatos más. No sólo eso, hubo, según los trascendidos, “advertencias individuales previas puestas por las mujeres anteriores”. Todo esto sería más firme si hay una denuncia, si no la hubiera, hay que ver qué pasaría con la versión de Coelho.

El proceso de protocolo establecido en Kolina habría incluido, según voces consultadas, “hablar con las autoridades nacionales y locales y se concluyó en la inmediata resolución de la expulsión de Kolina con respaldo nacional y el pedido de renuncia al PJ y al Consejo Escolar”, del cual saldría una resolución hoy mismo.

Coelho prefirió no declarar, Kolina “eligió dar un paso ejemplar”

Por su parte, él ya habría renunciado al Consejo Escolar y lo haría así también en el PJ y demás espacios y dijo que no declarará por el momento, según fue aconsejado por su representación legal.

Las personas impulsoras de las definiciones quisieron ser tajantes y no especular porque en Kolina no querían que pase como en otras organizaciones donde estos temas no han acarreado acciones claras que vayan de acuerdo con la ideología que se pregona. Kolina prefirió “perder” el puesto en el Consejo Escolar y no terminar “lavando los trapos sucios adentro”.

El tema es que esto no queda aquí, más allá de que ronda la posibilidad de que alguna mujer pudiera presentar alguna acción al respecto (es decisión privada de las involucradas), lo cierto es que ya hubo otras situaciones con otros miembros del gobierno local (Ejecutivo y Legislativo) que han trascendido, aunque pocos oficialmente y por hechos similares o peores que los descritos respecto de Coelho. Y ahora el poder local y muchas organizaciones se plantean hacia adentro si este hecho puede ser una cadena mucho más larga que lo que se vio aquí y más de un militante indicó que no son pocos los “nerviosos”.

La incomodidad ahora está enfrentando puertas adentro a distintos grupos que quizás hasta el momento no han contado situaciones, pero si ven que Coelho paga este precio alto, podrían cuestionar al poder central por otros hechos que no terminaron igual. Y en una época tan trascendental para la lucha de los derechos de la mujer y en medio de un cambio que se vive día a día en la reevaluación de las conductas de género, no son pocas las mujeres que ya no están dispuestas a “entender” razones políticas por sobre ciertos comportamientos de hombres en situación y cargos con poder.

Habrá que ver si Coelho termina saliendo a hablar al respecto y si, como trascendió, admite o no que existieron esos mensajes y cuenta su impresión sobre los mismos y si desde el oficialismo se va a hablar este tema en profundidad o si el miedo al “efecto dominó” sobre otros referentes paraliza a las autoridades principales y cortan el hilo por lo más delgado, mostrando este hecho como una situación aislada.

Estos hechos claramente no representan a un solo sector, hay casos así en muchas agrupaciones, como los hubo en la oposición cuando eran gobierno y con referentes muy importantes, pero quizás lo que pasó en este caso sea la primera ocasión en la cual toda una organización política responde de un modo tan categórico hacia adentro y esto en algún punto es un símbolo de coherencia y madurez, claro está, en caso de probarse toda la cuestión.

Los comunicados