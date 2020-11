Comerciante de la calle Carlos Pellegrini: “Todos estamos preocupados por la inseguridad”

Tras la instalación de tres alarmas comunitarias, un comerciante del casco urbano de General Rodríguez se refirió a la iniciativa a la cual se sumaron más de 40 locales y más de 20 vecinos. “Es una forma de espantar a éstos que no les interesa nada”, dijo.

Santiago es dueño de una librería ubicada sobre la calle céntrica Carlos Pellegrini, donde desde hace una semana y media, junto con otros comerciantes y vecinos autoconvocados decidieron instalar tres alarmas vecinales para estar alertas de los hechos de inseguridad que se volvieron una habitualidad en el casco urbano de General Rodríguez.

“Todos los comerciantes hemos decidido colocar la alarma vecinal ya que hace dos meses tuvimos una reunión con gente de Seguridad de la Municipalidad, donde prometieron que iba a haber cambios pero no hubo ninguno”, señaló el propio Santiago en un diálogo exclusivo con La Posta Noticias, quien a su vez cuestionó que “también que se iba a colocar la alarma vecinal, que nos íbamos a hacer cargo del control remoto y ellos de la colocación del parlante, pero tampoco hubo nada”.

De esta forma, “la semana pasada se colocaron tres alarmas comunitarias, después de 10 días que mi señora y la impulsora de la iniciativa se ocuparan de hablar con el resto de los comercios”, dijo el comerciante. Y admitió que “todos están preocupados por la inseguridad”.

Asimismo, Santiago se refirió a una problemática que están registrando en las últimas semanas, desde las últimas flexibilizaciones implementadas: “Permitieron que abramos hasta las ocho de la noche, pero a partir de esta hora (la tarde) ya no anda gente, empiezan a verse vendedores ambulantes que no sabés qué venden y que se quieren meter de prepo”, remarcó. Y contó que un día antes de la entrevista de nuestro medio, “estábamos con una clienta y aparece uno de estos vendedores y querían vender de prepo y no había ningún policía en la calle”.

Entonces, la decisión de instalar las alarmas vecinales se originó a partir de esos sucesos y “por el temor de que pase algo más grave, por ejemplo, hace dos meses a la chica de la pañalera la amenazaron, la apretaron, la ataron”, contó. “La gente que tiene que darnos la seguridad no sabe qué hacer”, refirió el vecino, y ejemplificó que “cuando pedimos las cámaras casualmente no funcionan”.

Sobre estas situaciones de inseguridad que viven los comerciantes del centro, Santiago precisó que “esto empezó a ocurrir entre el 2014 y 2015, que fue terrible, algo parecido a esto. Nosotros fuimos uno de los perjudicados porque nos desvalijaron el 17 de agosto de 2015 y todavía estoy esperando respuestas”. “Todos los días desvalijaban un negocio diferente por la Av. San Martín, Pellegrini y la otra avenida (refiriéndose a España)”.

Por último, el comerciante local explicó cómo es el procedimiento en caso de que suene alguna de las alarmas: “Si suena la alarma, salimos todos a la calle. La alarma empieza a sonar y dice el número del local y todos se arriman al local que sea”. “Es una forma de espantar a éstos que no les interesa nada”, concluyó.