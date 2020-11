Inauguraron un mural contra la violencia hacia las mujeres

Este miércoles 25 de noviembre se presentó la obra en el predio Estación Cultural y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El comunicado municipal:

UN MURAL QUE CONMEMORA LA LUCHA DE LAS MUJERES

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se presentó este miércoles 25 de noviembre, en el predio Estación Cultural, un mural que simboliza la lucha de mujeres de la historia, como el asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana y el recuerdo de María Remedios del Valle, militar argentina, la “Madre de la Patria”.

Del acto formó parte el Intendente Mauro García, funcionarios municipales, concejalas, artistas y representantes del movimiento feminista.

Al brindar unas palabras, el Jefe comunal opinó que “desde su concepción el justicialismo, el peronismo es profundamente humanista y justamente la definición de humanismo dentro del peronismo tiene que ver con que el Estado sea el primer garante de no ejercer violencia sobre las personas, generando condiciones de igualdad y equidad, que son difíciles a veces en términos reales, que son cuando nosotros planteamos como generar las condiciones de igualdad entre las personas y ahí es donde es muy difícil poder garantizar esas condiciones en la enorme lucha que hoy estamos atravesando todas, todos y todes”.

A su vez destacó que “nuestro equipo está conformado por una gran integración y tenemos que profundizar esa integración, cada día más, atender a todas las expresiones que se vayan generando en nuestra sociedad porque eso habla de la amplitud de nuestro espacio”.

“Entiendo que hemos avanzado muchísimo durante todo este tiempo pero todavía falta. Cuando nosotros caminamos los barrios vemos la postergación de aquellos que menos tienen, de los que más sufren y que muchas veces ante situaciones claras de desigualdad son quienes asumen responsabilidades en función de garantizar que su barrio esté mejor, y ese es lo que nosotros no podemos dejar de escuchar, es la demanda de los sectores más vulnerables, en gran cantidad representados por mujeres, que sufren la violencia no solamente intrafamiliar, violencia delictivas, sino también muchas veces el Estado que no escucha y ahí es donde se transforma este color de este barbijo – violeta- que representa simbólicamente la lucha en un acto objetivo y de resolución concreta de la situación que está atravesando una mujer en una situación de vulnerabilidad”, remarcó García.

Asimismo, recordando todo el trabajo de militancia previo a la elección, el Jefe comunal expresó que el desafío es hacer que “esa antorcha que encendimos, empezando a dar la discusión no solamente en la lucha de la mujer sino también en la lucha de los colectivos, de cada uno de los sectores que necesita representación en el Estado para defender sus derechos y del colectivo que integra, no puede esperar más, hoy somos gestión y debemos estar al frente de la verdadera transformación”.

Y por últimos agregó: “Nosotros vamos a poner todos los esfuerzos, pensamos cada una de las políticas y diseñamos cada una de las políticas que tengan que ver con generar integración, igualdad, dar oportunidades pero créanme que esto no lo puede llevar adelante una persona lo tenemos que llevar adelante como colectivo, como conjunto, ni tampoco es una situación de partes porque no existe en esta nueva realidad que nos toca vivir, después de una militancia feminista concreta y objetiva que ha transformado la realidad del mundo pero también después de una pandemia que ha transformado la realidad del mundo y de los sujetos, es imposible que una sola persona pueda generar esta transformación y sostenerla, todos, todas y todes debemos estar comprometidos en esta transformación”

Por su parte, haciendo referencia a la actividad la directora de Género, Fanny Escudero, señaló que el mural “es hermoso, imponente e inspirador”. Además, después de recordar que la lucha, la igualdad y solidaridad fue formando este equipo de mujeres, dijo que “hoy se ha avanzado en derechos pero la violencia todavía está. Esta lucha es permanente, descansamos en los que vienen, en los hijos, en los docentes…estamos organizadas y al frente pero necesitamos generar una sociedad igualitaria y convocar también a la nueva masculinidad”.

El mural – aún en proceso- es realizado por las artistas locales Paulina y Natalia Galdames. El mismo comenzó a gestarse el pasado 8 de noviembre al conmemorarse el Día Nacional de los Afroargentinos en el marco de una actividad junto a la Casa del Migrante y por la cual se recordó la historia de vida de María Remedios del Valle, militar que asistió a los soldados argentinos en las batallas del Alto Perú, que fue nombrada capitana por el General Manuel Belgrano y bautizada como la “Madre de la Patria”, pero sus honores no fueron reconocidos hasta tal punto que terminó siendo olvidada y mendigando en la puerta de las iglesias.

De esta manera, con la participación de mujeres integrantes de las distintas áreas municipales y de la cultura local se llevó a cabo la conmemoración de esta fecha.