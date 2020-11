ACComGR anunció que hubo acuerdo con el Municipio para resolver el conflicto por la venta ambulante

La Asociación Civil de Comerciantes local había reclamado por los puestos en la zona de la estación de trenes y la “competencia desleal” que eso supone para su actividad. Luego de que un funcionario municipal le contestara a la entidad con dureza, hubo una reunión que habría dejado a los comerciantes “satisfechos” y a la espera de las respuestas esperadas para resolver la situación.

Hace unos días, la ACComGR había emitido una durísima crítica al Municipio por la venta ambulante en la zona céntrica de la estación de tren en una carta en la que exigía que las autoridades realicen los controles pertinentes para terminar con esos “puestos ilegales”.

La carta de la Asociación Civil de Comerciantes de General Rodríguez, con fecha del 24 de noviembre, también puntualizaba en la “competencia desleal” que los perjudicaba por la venta de “mercadería de dudosa procedencia”, la ocupación de espacio público y el hecho de que “no pagan ningún tipo de impuesto”.

Y preguntaba: “Las regulaciones existen, los controles están estipulados, los responsables de aplicarlas están designados. ¿Por qué no se aplican con el mismo carácter para unos y otros? ¿Será porque es más fácil aplicarlas a quienes estamos en la legalidad? ¿Será porque no tenemos un gremio que nos represente y actúe desde el apriete? ¿Será porque no somos agresivos ni contestamos con violencia a los controles?”.

El subdirector de Gestión Administrativa municipal, Ezequiel Drago, realizó un descargo en Facebook en el que respondió a la ACComGR: “Como parte de la Secretaría de Control Urbano de la Municipalidad de General Rodríguez, manifiesto mi más profundo repudio al comunicado emitido por la ACComGR, al cual considero falso, injusto y malintencionado. Es sabida la labor que desde nuestra gestión llevamos adelante para regular y ordenar todo lo relacionado a la actividad comercial en la vía pública. Hemos sido, más de una vez, víctimas de agresiones verbales y hasta físicas por defender el trabajo de las y los comerciantes rodriguenses, expulsando a aquellos vendedores que no residían en nuestra ciudad“.

Y agregó: “En esos momentos no hubo comunicados de solidaridad, apoyo ni nada parecido. Hasta hemos tenido que soportar que algunos integrantes de esta entidad que hoy se desgaja las vestiduras, hayan “refugiado” en sus comercios a vendedores ambulantes cuando intentamos secuestrar la mercadería que llevaban. Hemos recibido y atendido cada pedido, propuesta y reclamo que ha llegado, no solo de ACComGR, sino de cada comerciante que se ha acercado a conversar con nosotros. Sin dudas que hay mucho por hacer todavía. Estamos intentando salir adelante en una situación que a todos, de una forma u otra, nos ha golpeado. Solucionar todas las problemáticas que han surgido, no se consigue de un día para otro“.

Finalmente, cerró: “Así como se eximió del pago de la tasa de seguridad e higiene a aquellos comerciantes que no pudieron trabajar durante el Estado de Emergencia Sanitaria, así como hemos trabajado sin descanso en el armado de protocolos, visitando cada comercio y autorizando la vuelta de actividades mucho antes de lo que lo han hecho otros distritos, así como nos hemos comprometido a que nuestros vecinos y comerciantes no estén expuestos a situaciones de riesgo sanitario, sin poder ver a nuestras familias por largos días… Así también estamos trabajando para darle solución a los rodriguenses que viven de su trabajo en la vía pública, siempre en el marco de la legalidad, generando un ambiente de competencia justa y leal. Sabemos que vender lentes en la calle es ilegal. Tener empleados en negro en un comercio también lo es. Es momento de dejar de lado los comunicados malintencionados y trabajar todos juntos para salir adelante“.

El funcionario, además, hizo declaraciones a Radio Municipal en las que reconoció que era un problema “de larga data” el de la venta ambulante en General Rodríguez y que “la actividad estuvo prohibida durante el estado de emergencia sanitaria, aunque paulatinamente se fueron dando permisos, sin embargo, muchos vendedores no cumplen con lo exigido por los protocolos; ante los conflictos, se presentaron representantes de vendedores ambulantes con los que se dialogó; otro de los problemas surge del hecho de que muchos no cuentan con residencia en la localidad y provienen de otros distritos”.

Drago aclaró que se había elaborado un relevamiento y empadronamiento, pero “hubo abusos y muchos comenzaron a trabajar en lugares no permitidos o explotando rubros no autorizados; por estas razones se decidió dar de baja a las habilitaciones y hacer un nuevo relevamiento, registrándose con sus datos, y siendo citados para analizar el rubro explotado y su ubicación, además de tenerse en cuenta las ordenanzas vigentes y si bien actualmente se han levantado determinadas restricciones respecto el covid, la ordenanza que regula la actividad se encuentra en plena vigencia y en ella se exigen al menos dos años de residencia en el distrito, es entonces, donde surgen parte de los conflictos, de todos modos se priorizará siempre el trabajo de los rodriguenses”.

Y cerró que los puesteros “ya fueron invitados a un nuevo empadronamiento y se citarán a las cámaras que nuclean el comercio local y a representantes de estos vendedores para acordar y consensuar horarios, formas y lugares de actividad. Los comercios deben abonar tasas, servicios y alquileres entre otras erogaciones, entonces, los vendedores ambulantes también deberán ajustarse a lo establecido, por eso seremos exigentes, por una cuestión de equidad y justicia. Junto a Giselle Martín, Directora de Economía Popular se están analizando algunas modificaciones a la ordenanza”.

Finalmente, el funcionario invitó a los interesados a inscribirse en este nuevo reempadronamiento en la sede del área entre las 8 y 14.

La ACComGR anunció que hubo acuerdo con el Municipio