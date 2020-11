Con la emoción a flor de piel, el HCD despidió a Diego Armando Maradona

La sesión ordinaria del pasado jueves tuvo un comienzo particular, tras la pérdida física del astro del fútbol.

El día después de la muerte de Diego Armando Maradona, el Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez llevó a cabo una nueva sesión ordinaria, la cual iba a ser la última del año, aunque luego se votó unánimente que el período se extienda hasta diciembre, inclusive.

En este marco, pasadas las 9:00 horas, se rindió homenaje al mejor futbolista de la historia tanto a nivel nacional como internacional, con la palabra de tres concejales que, emocionados, no pudieron contenerse las lágrimas al momento de sus respectivas alocuciones.

Quien comenzó la ronda de mensajes al ‘Diez’ fue el presidente del bloque Frente de Todos, Reinaldo ‘Cartu’ Torres: “Es un día difícil para todos los argentinos y argentinas. Creemos necesario recordar y homenajear al más grande del fútbol mundial. Es difícil creer que Maradona hoy ya no esté físicamente con nosotros. Se me vienen recuerdos, si bien era muy chico en el Mundial ’86, donde después de haber tenido esa guerra triste en Malvinas solamente un jugador de fútbol con dos goles a los ingleses nos hacía recordar y nos hacía inmensamente feliz, que luego era una Copa Mundial que habíamos conseguido para nuestro país, una copa que tenía otro valor a la del ’78, porque en ese entonces vivíamos una época muy oscura en Argentina, y el ’86 venía a reivindicar no solamente a los caídos en Malvinas sino también a tratar de hacer un pueblo feliz”, relató.

A continuación, leyó un fragmento de Fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano, con el cual no pudo contenerse y estalló en lágrimas. Por último, el edil oficialista reprodujo un audio reconocido públicamente del propio Maradona con su madre donde ella le dice “me hiciste la madre más feliz del mundo”. Al concluir el mismo, el recinto completo se vistió en aplausos para con el ídolo.

El segundo edil en referirse a la partida de Maradona fue Fabián Polverini, de Juntos por el Cambio. “Fue ayer para mí un día complejo. El fútbol a veces tiene esas cosas. Es una generación, que fue la mía, en la que transitábamos por ver el televisor y ver a un chico con rulos que nos hacía juntar a todos para verlo y disfrutar de simplemente cómo jugaba a la pelota”, dijo también entre lágrimas.

Y leyó una carta escrita por él mismo: “Querido Diego: En este día tan triste donde tu corazón decidió dejar de latir para descansar eternamente, sólo quiero decirte ‘Gracias’. Gracias por tantos días de felicidad, por aquel gol contra Inglaterra que me lleva a la imagen de mi viejo y ese abrazo eterno frente al televisor, con lágrimas sin control mientras el barrilete cósmico orbitaba en las canchas como el Sol. Gracias Diego, por hacernos sentir orgullosos de ser argentinos, por mostrar para vos que todo era posible”. El recinto volvió a aplaudir sentidamente.

Por último, el concejal oficialista Diego Escobedo destacó lo emotivo de cada alocución, expresando que “cada uno lo ve desde su perspectiva y vivencia” y coincidiendo en que “la mayoría hemos llorado en algún momento del día” miércoles 25 de noviembre, tras la confirmación de su deceso.

Y expuso: “A Diego lo vi desde otro lugar. Podría verse desde la lucha de los más débiles, desde esa justicia social desde el peronismo, pero a mí me hizo soñar que se podía salir de una villa”. “Tuvo sueños grandes y soñaba principalmente con sacar a sus viejos de la villa. Por eso amaba a Maradona, porque hizo algo tan difícil simple”, sostuvo.

Tras este homenaje, se comenzó formalmente con el orden del día, que tuvo puntos candentes, de mucho debate y rispideces entre los y las ediles.