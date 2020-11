Joven y su madre denuncian haber sido chocados por un auto y buscan identificar al conductor

Nicolás Bex (18) conducía una Yamaha FZ e iba junto a su mamá, de 45 años, cuando denuncian haber sido impactados por un automóvil en el cruce de Av. Bernardo de Irigoyen y Av. España el domingo 22 de noviembre alrededor de las 15 horas.

Nicolás comentó a La Posta que circulaban por la Av. Bernardo de Irigoyen en dirección a Moreno y “el auto venía por Av. España en dirección hacia las vías. Al llegar a esa esquina, el conductor bajó la velocidad y yo al ver eso aceleré pensando que iba a poder cruzar y de golpe él aceleró también y me dio de costado. Mi mamá y yo volamos por el aire”.

El joven reconoció que no llevaba casco porque se lo había prestado a su mamá, que terminó con raspones en brazos y piernas y otros golpes. El, en tanto, también sufrió raspones pero un golpe en la cabeza que “me dejó un coágulo, según me dijeron en el Hospital. Tengo que ver estos días si me sigue doliendo. Si es así, me tendrán que internar”.

Tras el impacto, Nicolás remarcó que el joven que conducía el auto “quiso amargar como para irse y le grité para que se quedara. Le pedí el nombre y el teléfono, pero luego comprobé que esos datos eran falsos. Me mintió. Estaba un poco aturdido por el golpe y era mi primer choque, por eso no me avivé de tomarle la patente ni una foto del DNI. La moto no me importa porque es algo material, pero quiero que se haga cargo de todo lo médico”.

El joven, que vive junto a su madre en una casa del barrio Los Nogales, cerca de la planta de gas envasado de Ruta 7, dijo que “voy a buscar registros de cámaras de seguridad para ver si puedo dar con este sujeto y que se compruebe que él cruzó mal”. Hizo la denuncia en la Comisaría Primera y en ella remarcó que el auto “era un Volkswagen Vento color gris patente HLO-089. Aún no se sabe quien es el que manejaba”.