Debate caliente en el HCD por el proyecto de regulación de agroquímicos

Concejales y vecinos afectados por esta problemática discutieron en el salón de reuniones de la Cámara Empresaria de General Rodríguez, sede del Concejo Deliberante desde el inicio de la pandemia.

El pasado jueves 26 de noviembre, se desarrolló una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de General Rodríguez, la cual se confirmó que no será la última del año dado la aprobación por unanimidad de la extensión del período legislativo ordinario durante todo el mes de diciembre.

En este sentido, se llevó a cabo una sesión normal, pero con un clima especial por el recuerdo a Diego Armando Maradona -fallecido el miércoles 25- al inicio de la jornada.

Uno de los primeros puntos que se discutió en la sesión fue el de la regulación del uso de agroquímicos en el ámbito del partido de General Rodríguez, para lo cual al recinto también asistieron vecinos afectados por esta problemática. Al leerse el referente del orden del día sobre este tópico, se reunió la comisión de Ecología y Medioambiente y tras unos minutos, comenzó el debate, que no quedó exento de fuertes declaraciones por parte del oficialismo y la oposición.

El proyecto plantea que la fumigación no puede hacerse a menos de 200 metros de la zona urbana o de la última línea de viviendas. También establece una “zona de amortiguamiento de 500 metros” por lo que en total serían 700 metros de separación. No se podría aplicar a menos de cien metros de cursos de agua o sobre molinos. Además, la iniciativa establece limitaciones para la fumigación en cuanto a las condiciones climáticas: quedaría prohibido hacerlo con más de 30°C de temperatura y sólo estaría permitido cuando la velocidad del viento sea de 3 a 7 kilómetros por hora y la humedad mayor al 40% dado que influye en el riesgo de contaminación ambiental.

Entre otro tipo de regulaciones, la normativa en debate busca prohibir el tránsito de equipos de fumigación por la zona urbana y que sólo se puedan trasladar por rutas nacionales o provinciales, en todos los casos estando limpios. Obliga a los productores a aplicar un triple lavado y a realizar cursos de capacitación impartidos por autoridades municipales sobre la aplicación segura de agroquímicos. A su vez, propone crear un registro municipal que identifique a los aplicadores y operadores de equipamiento de fumigación a través del cual también se registren los productos a utilizar y que la aplicación se haga bajo presencia de un profesional habilitado para recetas agronómicas que se responsabilice del cumplimiento de la normativa en que se desarrolle la actividad. Por último, la violación de la normativa puede generar, despues de llamado de atención y apercibimiento, una multa económica: el 50% de esos ingresos estarían destinados a una campaña de promoción y difusión sobre las correctas prácticas al respecto y el restante a la generación, mantenimiento y ampiación de las barreras forestales de la zona urbana.

Cabe recordar que este año, entre agosto y septiembre, hubo denuncias por fumigaciones de agroquímicos en cercanías de zonas de viviendas. Uno fue a metros del barrio La Ermita, y el otro cerca del barrio San Carlos.

Sobre el proyecto, quien tomó la palabra inicial fue el presidente de la bancada Frente de Todos, Reinaldo ‘Cartu’ Torres, quien señaló lo siguiente: “Vamos a pasar a un cuarto intermedio teniendo de acuerdo a los bloques hasta el miércoles a las 10:30”. Y apuntó: “Vemos que hay una negativa del bloque de Natalia Ruiz y Darío Kubar (ex Intendente) en tratar de generar una ordenanza que sea beneficiosa para los vecinos y las vecinas, pero seguiremos tratando de trabajar para que ese ‘no’ sin ningún tipo de justificativos se convierta en un ‘sí’ para priorizar la salud de los vecinos de nuestra localidad”.

Asimismo, reconoció: “Tenemos que trabajar y tratar de encontrar de buscarle la solución. Hemos analizado en la semana punto por punto pero seguimos recibiendo un ‘no’. Así que el miércoles, seguramente con la predisposición que han tenido en el bloque Juntos por el Cambio a través del concejal (Francisco) Pin y todos sus concejales y concejalas de convocar a diferentes actores para seguir laburando. Y refiriéndose a los vecinos presentes tanto presencial como virtualmente, aseguró: “Acá hay dos bloques dispuestos a trabajar, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y otro bloque que solamente en la negativa de oposición, sin tratar de hacer algo constructivo, se opone a una ordenanza”.

Seguido de ello, habló Natalia Ruiz, de la bancada opositora Juntos por el Cambio-Vidal Conducción. “Nuestro bloque no se llama ‘El bloque de Natalia Ruiz y de Darío Kubar’. Kubar no es concejal, no está en este momento en el HCD, y la verdad que llama poderosamente la atención la desesperación del concejal Torres. Está realmente poseído con la figura del Ing. Kubar. En las redes nos postea, nos pone fotos en forma permanente. Nos hace una publicidad…”, respondió.

Y sostuvo que “en este momento estamos tratando algo muy serio que tiene que ver con la salud de los vecinos y usted con un nivel tan bajo se pone a establecer y a hacer chicanas políticas”. “Los que lo conocemos acá dentro del recinto sabemos de su forma de accionar. El común de los vecinos no lo conoce, solamente lo tienen como un representante sindical que hoy gobierna nuestro distrito”, disparó.

Asimismo, Ruiz explicó que “lo importante es cuidar seriamente la salud de los vecinos, aprobar una ordenanza no de apuro y no una ordenanza precaria porque acá estamos hablando de una regulación que tiene que ver no solamente con la salud de nuestras familias y vecinos, sino también de las futuras generaciones”. Y aclaró: “Nuestro bloque no se opone a la aprobación de esta ordenanza. Es más, estuvo en la última comisión el lunes pasado, donde estuvimos trabajando y tuvimos la presencia de vecinos de sectores ambientalistas, de varios vecinos independientes y trabajadores que también querían hacer escuchar su voz; vecinos, que la mayoría no tienen la información de lo que se está votando en esta sesión, en esta ordenanza precaria. No tienen idea porque no se dio la difusión adecuada del caso”.

Tras esa intervención, una vecina se dirige a la concejala y ésta le contesta, pero sin dialogar porque no estaba permitido: “Nosotros queremos sacar una ordenanza que sea definitiva, que quede para siempre, no queremos algo precario por 180 días. Queremos el miércoles sacar una ordenanza sacándonos todas las dudas con un profesional que nos explique porque realmente nosotros no conocemos de agrotóxicos”.

“La postura de nuestro bloque, como la del bloque liderado por nuestros compañeros, la de Polverini, la de Pin y de Klajnberg, es la misma. Queremos sacar una ordenanza de verdad. No algo precario. ¿Qué es esto? ¿Vamos a probar a ver qué onda? No. Vamos a sacar una ordenanza que realmente le sirva a toda la sociedad, algo ejemplar, y que nos haga dentro de la provincia de Buenos Aires ser un Municipio donde todos los bloques se pusieron de acuerdo para sacar algo en conjunto que realmente le sirva a la sociedad”, sostuvo la referente del bloque Juntos por el Cambio-Vidal Conducción.

“De acá al miércoles que viene nos queremos juntar para sacar realmente todos los puntos y dudas que tenemos”, remarcó Ruiz, y a la vez explicó: “Tenemos dudas en cuanto a avanzar a ganar derecho de los vecinos a no ser intoxicados, no tenemos dudas por cuidarle un campo a alguno que tenga un campo”.

Por último, volvió a cargar contra Torres: “¿Por qué esta exposición del presidente del bloque del kirchnerismo que nos viene a prepotear como si él comúnmente lo hace en el sindicato? Que ni bien entrás te dice que hay que aprobar porque vinieron los vecinos. ¡Esto no es una cancha, muchachos! Que vengan acá y queriéndose manejar como si estuvieran en el sindicato de ATILRA, apretando a la gente, no. Porque después afuera venden otro disquito”. “Lo que está diciendo el concejal Torres es un absurdo. Tratar de ensuciar delante de los vecinos… Esta gente vino preocupada, seguramente esta gente sí labura y dejó de trabajar para venir acá para ver qué decimos en este momento. Y lo primero que escuchan es una payasada por parte de un gremialista venido a menos que quiere venir a patotear, a utilizar las técnicas sindicales, para venir a apretar a los concejales que no piensan como él”, cerró la edil opositora.

Lorena Cantos (Frente de Todos) fue la siguiente en emitir opinión y reflejó: “Hemos trabajado un montón todas las veces que hubo comisión. Muchas veces han faltado a las comisiones, pero nosotros seguimos trabajando. Escuchamos al sector de las organizaciones y las ONGs. Escuchamos también a los técnicos, pero sobre todo queremos escuchar a los vecinos que hoy están siendo fumigados. A esos vecinos también tenemos que representar y sobre ésos también tenemos que legislar. Es muy fácil decir que esta ordenanza no va, o que no sirve, desmereciendo el trabajo de todos los equipos técnicos que han trabajado para esto, de los que venimos a las comisiones de Ecología, y por sobre todas las cosas, la salud de los vecinos. Nos vienen y nos corren todo el tiempo el arco”, acusó respecto del accionar de la oposición.

El último en hablar fue el presidente de la bancada Juntos por el Cambio, Francisco Pin, quien había sido mencionado tanto por Torres como por Ruiz. En este sentido, expuso tanto su postura como la de su bloque: “Yo creo que tenemos que dar un ejemplo de mesura. Como bien dijo la concejal Cantos, de poder trabajar en conjunto, de poder encontrar los consensos que nos permitan avanzar en la construcción de una legislación que sea ejemplificadora para la región. Me parece que ya lo hemos logrado en otros temas, y la verdad es que nosotros no pretendemos hacer de esto ninguna batalla partidocrática ni queremos hacer politiquería con un tema que es extremadamente sensible porque afecta a la salud de la población”, dijo.

“Entonces tenemos que buscar esa norma que nos permita garantizar la salud de la población hoy, pero que a la vez entienda que las transiciones hacia esos modelos agroecológicos deben estar acompañadas por acciones positivas y concretas por parte de los estados municipales, provinciales y nacionales, y también tenemos que escuchar a los productores, a quienes tenemos que acompañar en esa transición”, explayó Pin.

También aclaró: “Nosotros estábamos lejos de pensar que una ordenanza que tenga una vigencia de seis meses sea un ‘probemos a ver después qué pasa’. Todo lo contrario. Entendíamos que estábamos avanzando en un tema tan sensible, que era una herramienta que nos iba a permitir contar con determinada información que hoy no tenemos porque pese a los esfuerzos de los equipos técnicos de la Municipalidad, que evidentemente lo hicieron, nosotros seguíamos con dudas válidas. Es muy cierto lo que dijo la concejala Ruiz: nos tuvimos que convertir en ingenieros agrónomos ad hoc en dos semanas. Y es cierto que es un tiempo absolutamente insuficiente para conocer la complejidad de este tema”.

Después de esas palabras, se produjo una nueva interrupción de los vecinos, reclamando una ‘solución inmediata’, un ‘acuerdo inmediato’. La sesión se interrumpió por unos minutos para que los ediles hablen con los vecinos y vecinas presentes en el recinto y Pin prosiguió: “Tenemos que encontrar indudablemente en el dialogo, en el consenso, en la construcción de escucharnos antes de gritarnos, una norma que garantice hoy el resguardo de la salud de la población sin esperar, pero sabiendo que tenemos que encontrar medidas que nos permitan evaluar los impactos de las normas y mucho más con la complejidad enorme de ésta”.

“Hemos propuesto nosotros la posibilidad de buscar herramientas de consenso que nos permitan sacar por unanimidad una ordenanza. La propuse yo a la vigencia de 180 días para una ordenanza. Porque esos 180 días nos van a permitir relevar cuántas unidades productivas afectamos, cuántas hectáreas quedan afectadas, de qué manera acompañamos a los productores, el armado del observatorio que propone el oficialismo con integración de este cuerpo, vecinos, ecologistas y productores que nos permita avanzar para que en 180 días la ratificáramos o modificáramos en las cuestiones correspondientes. Hemos planteado racionalidad”, cerró el radical.

Finalmente, se llegó al acuerdo comentado por los propios ediles, que habrá una nueva reunión de comisión el próximo miércoles por la mañana.