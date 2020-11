Simuló estar interesado en comprar y robó en una joyería céntrica

El episodio ocurrió el último viernes, 27 de noviembre, cerca del mediodía en el casco urbano de General Rodríguez.

Foto principal: Archivo.

Una reconocida joyería de General Rodríguez sufrió el robo de uno de sus productos de oro a manos de un sujeto que simuló estar interesado en realizar una compra.

Se trata de la joyería Topacio, ubicada en la peatonal Intendente Pedro Whelan al 100, a la vuelta del Palacio Municipal.

En diálogo con La Posta Noticias, la encargada del local contó las circunstancias del robo: “Vino un hombre por la mañana averiguando precios para hacer un regalo de 15, muy interesado siempre en oro, aunque no se lo mostramos, sino que siempre le dije precios, y se fue”, señaló la mujer.

“Volvió a la hora, eran aproximadamente las 11:30, diciendo que la mujer le había dicho que tenía que llevar algo importante sí o sí”, comentó. Entonces, “confiada que compraría, le muestro un conjunto en oro que teníamos en vidriera, el cual por el precio pregunta si teníamos tarjeta de crédito”, continuó la vendedora.

A continuación, “cuando lo ve, dice que sí, que era lo que buscaba, algo grueso, y ahí me dice ‘¿Sabe qué? Se lo voy a mostrar a mi señora’, y lo agarra (lo arranca) y sale corriendo”, comentó indignadamente la joyera.

“Yo grité que me robó y unos policías de Tránsito que estaban en la cuadra me escucharon y salieron a correrlo, pero no lograron agarrarlo”, lamentó la víctima del robo.

Asimismo, aclaró que los efectivos de seguridad le van a proveer de imágenes fílmicas de la cuadra para continuar con la investigación y dar con el delincuente, que tendría alrededor de 30 años, “era morocho y robusto”, según caracterizó la mujer, que a su vez aseguró que “lo reconozco si lo veo de nuevo”.