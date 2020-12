La engañaron para emboscarla y robarle

La víctima fue una joven que fue engañada por dos mujeres sobre la Av. Bernardo de Irigoyen al 900 el último sábado 28 de noviembre alrededor de las 13.45 horas.

“Me hicieron la cama del año”, escribió indignada la joven en sus redes. Y contó que caminaba por allí, en cercanías de una conocida pizzería céntrica cuando una mujer le pidió que la acompañara tras decirle que se sentía mal.

La chica relató que caminó junto a ella hasta que la mujer le pidió la hora y cuando sacó su teléfono celular, “apareció otra señora y me dijeron que me calle y que les de todo. Me robaron $3500, mi Iphone 8 Plus color rosa y una cadenita. Estoy super triste porque me costó muchísimo todo”.

En un video registrado por una cámara de seguridad de la zona, se la ve a la joven caminando con la supuesta mujer que fingió sentirse mal para emboscarla y desde su entorno comentaron que la mujer que aparece segundos después en las imágenes sería la cómplice de la primera.