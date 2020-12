Se registraron dos nuevos decesos en el reporte local de coronavirus

Así lo indicó el parte diario del Comité de Crisis municipal. Además, en las últimas 24 horas hubo 16 nuevos contagios.

Fuentes oficiales indicaron que las muerte serían de un hombre de 70 años con “antecedentes de diabtes e hipertensión arterial” y una mujer de 77 años con “insuficiencia cardíaca y enfermedad neurológica crónica”. De acuerdo a lo que deslizaron fuentes consultadas, ambos fallecimientos no serían de las últimas 24 horas sino que se informaron ahora porque no se habían cargado al sistema en su momento. Esta información no pudo confirmarse al momento ni tampoco fue informada de forma oficial por las autoridades.

Los 16 infectados reportados hoy son vecinos del casco urbano y de los barrios Almirante Brown, Ampliación Agua de Oro, Bicentenario, La Posta, Mi Rincón, Parque Rivadavia, San Joaquín, Villa Angela y Villa Vengochea.

En las últimas 24 horas también se registraron 20 pacientes que se recuperaron del virus.

Por otra parte, de acuerdo al informe son 4539 los infectados totales, de los cuales 243 son pacientes en tratamiento y hay 38 esperando el resultado de sus tests. Además, se llegó a los 4210 recuperados y hay un total de 86 fallecidos.

En cuanto a los hisopados realizados, en las 24 horas pasadas se realizaron 43, y en total se llevan hechos 10.554 tests. La semana pasada fue la del promedio diario de hisopados más bajo más de cuatro meses con 37.8 tests por día. Esta semana el promedio es de 50 hisopados diarios.

En tanto, hay 5977 casos que fueron descartados y en la última jornada fueron 26 los tests informados que dieron negativo.

Del total de contagiados, se mantiene casi la misma cantidad de varones y mujeres. El rango etario más afectado sigue siendo el de pacientes de entre 25 y 34 años de edad. Los que le siguen son el de 45-64 y el de 35-44, ambos con casi idéntica cantidad de casos.