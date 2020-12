Video: delincuentes armados robaron una heladería en el barrio Villa San Martín

El episodio ocurrió durante la noche de este martes. Los delincuentes se fugaron en dos automóviles, uno de éstos, del dueño del comercio.

Cuatro sujetos armados realizaron un golpe comando a la heladería Dumau, ubicada sobre Patricias Argentinas al 100, dentro del barrio Villa San Martín, a metros del ingreso al barrio Bicentenario, en la noche del martes 1º de diciembre.

Según el relato del dueño del comercio, alrededor de las 21:00 horas, los cuatro sujetos ingresaron al local y amenazaron con armas de fuego a las dos empleadas que estaban cumpliendo su turno de trabajo.

En ese momento, los malvivientes sustrajeron dos teléfonos celulares, uno perteneciente a la heladería (Samsung J5), por donde se recibían pedidos, y otro a una de las empleadas. Asimismo, se llevaron la recaudación del día -no trascendió la cantidad- y un automóvil Volkswagen UP! (cuyo dominio es AC 212 BE), perteneciente al propio dueño del local, que estaba dentro del perímetro de la propiedad donde está sita Dumau.

Tras cometer el ilícito en el interior del comercio, los delincuentes se dieron a la fuga a través de dos vehículos, uno de éstos el sustraído, donde se metió uno de los ladrones y lo condujo hacia la salida, y el otro, un Peugeot (306 o 307), el cual se encontraba estacionado fuera del garaje y por lo que se puede ver a través de un registro fílmico, sería conducido por un quinto delincuente.