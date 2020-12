Denunció que le robaron y que identificó al ladrón: “Su mujer me devolvió las cosas”

Le ocurrió a una vecina del barrio Los Troncos la semana pasada cuando le forzaron la puerta de su casa y le robaron un televisor y un equipo de música. Por las redes sociales detectó al responsable.

La mujer de 40 años vive en Laguna Colorada y Laguna de la Cañada. Dijo a La Posta que “unos amigos de mi hijo lo llamaron para decirle que nos habían reventado la puerta de casa y fui a toda velocidad para terminar comprobando que era cierto”. La víctima vive con sus tres hijos y trabaja como chofer de una aplicación de remises.

Tras radicar la denuncia en la Comisaría 2° de Malvinas, “publiqué lo ocurrido en grupos de compra y venta en Facebook y así me fueron llegando pistas del delincuente, que estaba vendiendo la TV. Hasta que pude comprobar que su suegra es vecina de mi cuadra y di con él. Les dije que si no me devolvían las cosas los iba a allanar la Policía así que me dieron el televisor y el equipo de música que me habían robado”.

Y cerró: “Me los trajo la mujer de él en un taxi. Viven en la zona de Malvinas y el tipo sale a la madrugada a robar”.