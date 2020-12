Mauro García: “No vamos a dejar de recibir críticas, pero tenemos la conciencia tranquila”

En la inauguración del microestadio, el Intendente hizo especial énfasis en las críticas que recibe su gestión, habló del “Municipio quebrado” que heredó e hizo algunos anuncios en un discurso bien político en el que repasó los logros de su primer año de Gobierno.

Aunque muchas veces ha querido relativizar los cuestionamientos a su gestión, el Intendente les dio especial importancia en el discurso que dio en la inauguración del Microestadio Municipal.

Fue un discurso en el que se encargó de repasar, una vez más, los logros de su primer año al frente del Gobierno municipal y en el que también, aunque dijo no querer hacerlo, recordó que heredó un “Municipio quebrado”.

Arrancó diciendo: “Una de las cuestiones que teníamos como primer desafío era resolver la situación económico financiera de un Municipio que estaba realmente quebrado. Literalmente, con un endeudamiento altísimo, con un déficit corriente donde no se pagaban los sueldos, donde se había dejado de pagar a los proveedores más importantes del Municipio, donde uno de los claros ejemplos es que no se pagaba hace cuatro meses la recolección de basura y entre otras cosas, por ejemplo, donde no se pagaba la luz y ya dos o tres veces nos habían venido a cortar la luz al Municipio. Pero ese es el punto de partida. No sé qué fue lo que llevó a esas circunstancias, si fueron las malas políticas que se implementaron, las decisiones del Gobierno nacional, no sé, pero ese fue el punto de partida”.

Luego, manifestó: “En un corto plazo, por la voluntad y decisión de este equipo de trabajo, que ya parece historia con este tiempo y la pandemia en el medio, tomamos la decisión de que todos los cargos políticos empezáramos a trabajar como lo veníamos haciendo militando y luego, cuando la situación económico financiera se acomodara, empezar a cobrar nuestros salarios. Sabíamos que nosotros teníamos que honrar la deuda que dejaba el otro gobierno porque detrás había muchas familias, entre proveedores, trabajadores y trabajadoras municipales, incluso compañeros y compañeras que habían formado parte del gabinete anterior que no habían cobrado sus salarios, y nosotros pagamos hasta el último centavo”.

Habló del contexto de la pandemia al manifestar que “empezamos a resolver la situación económico financiera para que nos permita retomar el andamiaje municipal y llevar adelante nuestro proyecto, que tenía como objetivo principal generar trabajo, generar una trama productiva atendiendo al lugar estratégico que ocupa nuestra ciudad en la provincia de Buenos Aires, desarrollar una industria que sabíamos que eso iba a generar mejores condiciones para las familias, pero la verdad es que apareció una inesperada pandemia”.

Hospital Modular

Se refirió a la construcción del Hospital Modular y resaltó el aporte del empresariado local. “Veíamos que en el mundo venía ocurriendo y nosotros éramos la excepción, y nos preparamos para esa situación. Y nos preparamos también realizando otro de los acontecimientos históricos de una gestión que va a ser recordada seguramente por compañeros y compañeras que lograron construir un hospital en 18 días, nada más y nada menos, con el aporte de muchísimos empresarios, de la militancia trabajando día y noche, con la ayuda del Gobierno provincial y el Gobierno nacional para concretarlo en un tiempo récord”, dijo. Y agregó: “Cuando tomamos la decisión de construirlo también hubo críticas, muchas. Pero evaluando hoy la situación de las prestaciones en ese hospital, nos damos cuenta que nuestro hospital municipal, salvó muchísimas vidas, muchas. Y además, generó la oportunidad de que cualquier vecino y vecina de nuestra ciudad tenga disponible una cama de terapia, una cama crítica, una cama que necesitara oxígeno o que recibiera atención clínica. Eso lo generó la decisión política”.

Edificios escolares, equipamiento municipal y desarrollo deportivo

“Nunca nos detuvimos en plena pandemia y veíamos los casi 10 edificios escolares que no habían sido terminados en la última gestión y habían sido abandonados allá por el 2014 o 2015, y en pleno proceso de pandemia nos pusimos a terminar dos edificios escolares, dos jardines de infantes, una escuela, que seguramente esta semana vamos a estar inaugurando. Con la ayuda del Gobierno nacional y el provincial, buscamos en cada uno de los lugares donde podíamos conseguir un subsidio que nos permitiera también resolver la situación y la demanda de nuestra comunidad, y ahí encontramos un subsidio del Ministerio del Interior que nos permitió comprar dos motoniveladoras nuevas que están funcionando hoy en nuestros barrios; una retroexcavadora; hicimos nueve playones deportivos porque nosotros entendemos conceptualmente que este lugar estratégico que brinda todas las condiciones para el desarrollo del deporte también tiene que tener su puntapié inicial en los diferentes barrios de nuestra ciudad”, remarcó el Intendente.

Desarrollo industrial

“Tampoco dudamos en generar un proyecto que para nosotros era algo y que está a punto de concretarse, y entendemos que antes de fin de año lo tendremos bastante avanzado, que es no perder de vista ese objetivo que era justamente el desarrollo de nuestra industria, nuestra pequeña y mediana industria, como salida de esta situación de crisis de cuatro años de un gobierno neoliberal y un año más de pandemia, y que tiene que ver con la construcción de nuestro ‘Puerto Seco’ en el cual ya hemos conseguido las 40 hectáreas para la colocación de ese lugar, que va a generar muchísimas oportunidades de trabajo y que además va está enclavado en un lugar estratégico que nos va a permitir mejorar las vías de acceso y egreso a nuestra ciudad”, señaló García.

Anunció la incorporación de nuevos patrulleros

“Tampoco nos despedimos con eso, porque también, peleando sanamente por los intereses de nuestra ciudad, discutiendo la situación que vive nuestro Municipio, la particularidad de ser un municipio que pisa un poquito en el interior pero mucho en el Conurbano y que tiene los problemas del Conurbano. Vamos a hacer el día 4 de diciembre la licitación para comprar la mayor cantidad de móviles, no solamente de patrulleros, sino móviles que van a ser destinados a cada una de las áreas de Seguridad, porque entendemos que este problema está. Hemos generado en nuestra ciudad un sistema de cámaras de seguridad como nunca antes, seguros, que permiten aportar y auxiliar a la Justicia cada vez que se requiere”.

Un microestadio “para todos” que posicionará a la ciudad

Mauro García dijo: “Tampoco hemos abandonado el desafío de tener una política deportiva inclusiva que mire con la vara alta, que nos desafíe, que nos interpele, de lo que podemos lograr en nuestra ciudad, entendiendo que tenemos un lugar que regionalmente pueda responder a las demandas que pueda necesitar la provincia de Buenos Aires y el país para el desarrollo deportivo. Seguramente cuando vinieron los compañeros que hoy están en diferentes responsabilidades tanto en el Gobierno nacional como el provincial han pensado ‘Estos locos qué van a hacer, en un mes no van a llegar’. Y acá estamos, en un mes inaugurando el lugar. Cuando está la decisión y la voluntad, se puede hacer. Con la Federación Argentina de Vóley nos hemos podido sentar, les mostramos nuestros proyectos y a ellos les interesó y confiaron para traer a sus seleccionados a nuestra ciudad”.

Y se encargó de resaltar: “Que eso empiece a hacer también una circularidad positiva que nos permita posicionarnos en la provincia de Buenos Aires como un lugar donde otras selecciones puedan venir y también realizar acá sus pretemporadas, preparaciones para competencias internacionales y nacionales, pero también hay que decir algo que muchas veces es parte del juego de algunos que quieren capitalizar mediáticamente lo que nosotros hacemos y jugar con esto como que es algo para unos pocos… No. Porque nosotros pensamos políticas públicas en lugares públicos, que los visita permanentemente la comunidad. Son acciones para todo el pueblo. Cuando hablamos de un centro de alto rendimiento deportivo no estamos diciendo que van a venir acá solamente los que tengan la posibilidad de competir en el alto rendimiento. Que el centro de alto rendimiento funcione en un polideportivo municipal es lo importante. Se tergiversa la información en beneficio de algunos que quieren obtener un rédito estúpido de esto. No. Lo que hablamos acá es de oportunidades, de la oportunidad de un pibe de barrio, que juega al vóley en la escuela en el playón que antes no tenía y ahora conoce dónde está la red, la altura de la red y las dimensiones de la cancha”

Cierre

El Intendente agradeció a todas las autoridades, “porque también hay que decirlo, la realidad es que la gestión de Axel (Kicillof) en la Provincia o de Alberto (Fernández) en Nación, nos encontramos con compañeros y compañeras que realmente levantan el teléfono y nos escuchan, vienen al distrito a visitar y les podemos contar en persona las cosas que queremos hacer”; también “a los actores reales, que son los deportistas, los atletas, las personas que todos los días están acá haciendo cosas para que el lugar esté en las condiciones que está, hasta el último detalle, hasta hoy, minutos antes de esta presentación, trabajando sin descanso para que ésto sea una fiesta”

Y culminó: “Les pido que, a muy poco de terminar este año, no vamos a dejar de recibir críticas, eso no va a pasar nunca, pero que tengamos la conciencia tranquila. Desde el minuto cero en que nosotros asumimos, nos pusimos a trabajar y no hemos parado a descansar ni un solo minuto, para lograr el objetivo que queremos para esta ciudad, que tenga el reconocimiento que se merece”.