Desde el STM local sostienen que “tiene que aumentar un 100%” el plantel de trabajadores municipales

Así lo sostuvo Víctor ‘Tito’ Almaraz, referente de la seccional General Rodríguez del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Tras la actividad de capacitación -articulada por Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses y la Confederación de Trabajadores Municipales a nivel nacional- con certificación del Ministerio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y la confirmación de un bono de fin de año para los trabajadores del Municipio de General Rodríguez, ‘Tito’ Almaraz dialogó con La Posta Noticias y destacó la importancia del rol del empleado municipal durante la pandemia de coronavirus.

“Primero lo vi con miedo, pero los compañeros respondieron bien y siguen respondiendo bien hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que si bien nosotros estamos acá pero hay compañeros del SAME que están arriba de una ambulancia trasladando pacientes infectados”, manifestó Almaraz.

Y contó que “cuando arrancó la pandemia pedimos una reunión con el Intendente Mauro García y el secretario coordinador de Gabinete, Luciano Larralde, y le plantemos nuestras inquietudes y discutimos nuestras inquietudes sobre cómo va a ser el trabajo del empleado municipal”, dado que, como representante sindical, “nuestra obligación como representantes sindicales es cuidar y preservar la integridad física de los trabajadores”, argumentó.

En este sentido, Almaraz sostuvo: “Con el empleado municipal hay que sacarse el sombrero y decir una vez más que frente a esta maldita pandemia ha demostrado que el empleado municipal es la columna vertebral de la Municipalidad”.

De todas formas, aclaró: “En la reapertura que arrancó el mes pasado pedimos que no haya mucha aglomeración de gente en espacios reducidos. Por eso en la Municipalidad, un área donde hay muchas oficinas, no encontrás a todo el personal, sino a un grupo. O son horarios reducidos, o días escalonados. Así se están manejando en todas las áreas”.

Asimismo, hizo referencia a la posibilidad de un reconocimiento o mención que podrían recibir los municipales por la coyuntura actual que debieron atravesar: “Por convenio colectivo tenemos un artículo donde remarca todo tipo de menciones económicas por tareas extraordinarias. Seguramente habrá, sí”, dijo, y agregó: “Por ahí ni hace falta que lo pidamos”.

En cuanto a la consulta sobre si es necesario que se incremente el plantel de trabajadores, Almaraz respondió “Sí” de forma contundente. “Para mí tiene que aumentar un 100%”, afirmó. “Por ejemplo, tenemos tres personas barriendo para toda la ciudad. Las agrupaciones políticas y cooperativas están haciendo el trabajo del empleado municipal, pero el empleado municipal no nace porque no quiere, sino porque no hay personal. En tránsito, hay la misma cantidad de inspectores que hace 20 años y lo que creció el parque automotor es increíble”, mencionó.