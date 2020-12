Actos de egresados: mientras se define el protocolo, los gremios expresaron su negativa

Desde el Municipio expresaron que se está trabajando en el protocolo que bajó Provincia, aunque los gremios prefieren postergar los actos para el año que viene.

Imagen principal: Archivo.

En la última semana, surgió un nuevo tema de debate en la comunidad educativa local, que refiere a la realización de los actos de egresados del presente ciclo lectivo, atravesado por la pandemia de coronavirus.

En este marco, desde la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires enviaron a fines de noviembre el protocolo recomendado para este tipo de eventos, que, según aclararon desde la cartera provincial, serán “para las y los estudiantes que egresen de todos los niveles y modalidades de enseñanza”. “Los actos podrán realizarse en forma presencial, en espacios cerrados al aire libre, con la asistencia de un máximo de 100 personas y estrictas medidas sanitarias. La participación de estudiantes y familias es voluntaria”, aclararon a través de un comunicado oficial.

Sobre este tema se refirió la directora de Educación municipal, Claudia Guerra, el pasado 1º de diciembre, previo a solicitar licencia provisoria por reemplazar a María Helena Chaves en su banca del Honorable Concejo Deliberante. En declaraciones a Sumate que no resta (Radio Municipal FM 89.5), Guerra comentó que se está trabajando en los protocolos para egresados, en la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD). “Se trata de un protocolo bastante estricto y la preocupación es ayudar a los directivos que deben garantizar el acto de fin de curso, dado que entre directivos y docentes existe mucha inquietud al respecto dada la gran responsabilidad que todo ello implica y que todos los concurrentes cumplan con los protocolos, que frecuentemente no se cumplen”, consideró la funcionaria, destacando, además, la presencia de los padres, que, siendo adultos deberían ser los primeros en cumplirlos.

En tanto, Adrián Cáceres, secretario adjunto de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) seccional General Rodríguez, manifestó que la posición de la mayoría de los gremios es negativa a los actos de fin de curso en este contexto. En el mismo programa radial citado anteriormente, el gremialista coincidió con Guerra en que debía procurarse el cumplimiento de las restricciones y medidas ante el contexto de pandemia, con el fin de proteger la integridad de los y las estudiantes, docentes, auxiliares y las familias.

Sin embargo, declaró no estar de acuerdo en realizarlo en los próximos días o en la brevedad, dado que un acto de esta naturaleza supone la presencia mínima de 100 personas, lo que significa un riesgo muy alto por más que se realice al aire libre, y que puede ser reemplazado al menos por ahora por la virtualidad.

De todos modos, dijo, “el tema no es menor”, porque simboliza la culminación de toda una trayectoria escolar, un esfuerzo de muchos años y que perdurará en la memoria y recuerdo de los y las estudiantes, el compartir este memorable momento con sus compañeros y recibir un diploma. En el presente contexto, “sólo podría haber dos familiares y el y la estudiante no podrían recibir el diploma directamente de la persona elegida o docente sino que debería tomarlo por sí misma; es decir se desdibujaría el acto tradicional”, explicó Cáceres.

Por eso proponen no hacerlo presencial y esperar que a principios del año próximo estén dadas las condiciones para que el acto sea real, que la foto sea grupal, y de esperarse, sin barbijo y sin distancia social; al menos, hasta el mes de febrero, para que este importante acontecimiento sea más genuino y responda a los intereses y expectativas de cada ciclo escolar.

“Ojalá pueda ser febrero”, auguró Cáceres, pero “eso depende de que estén dadas las condiciones”, remarcó, enfatizando que durante la pandemia algunas cosas pueden hacerse y otras no.

Esta posición surge, según explicó, “de un consenso y de la aplicación del respeto, la lógica y el sentido común, ya que este año fue trágico y sería una pérdida que no cuenten con su fiesta de colación”; su postura, señaló, es hacer las cosas lo mejor posible, seguir trabajando en la misma línea y que en esa misma línea se termine el año, concluyó Cáceres.

¿Habrá reconocimiento a abanderados?

En la sesión de concejales del pasado 12 de noviembre, se aprobó (con modificaciones) una ordenanza para distinguir con un recordatorio especial a todos los alumnos de todos los niveles designados abanderados y escoltas durante el periodo 2020 por causa de la pandemia COVID-19.

La propuso el edil Fabián Polverini (Juntos por el Cambio), quien dijo: “Esta pandemia ha provocado la no asistencia presencial de miles de alumnos de nuestra localidad. Algunos fueron a fines de diciembre designados o elegidos por su capacidad o trabajo formativo, de actitud que han tenido en la escuela, por docentes y compañeros fueron seleccionados abanderados y escoltas en las banderas nacional, provincial y municipal. El hecho de que la suspensión de clases sea bastante prematuro, provocó que prácticamente los chicos no hayan podido lucir los honores de tener las insignias patrias, solamente en el acto de apertura hayan podido mostrar ese orgullo. Entonces, me pareció interesante hacer algún reconocimiento a estos chicos, seleccionados en base a su formación en el año 2019, y que de alguna manera el Municipio, a través de la Dirección de Educación y en coordinación con la Secretaría de Inspección General, se pudiera llegarle con un reconocimiento. En esto quiero destacar la actitud de la concejala Portela, con quien hablamos y me pareció atinado que podamos tratar esto sobre tablas”.

Quien apoyó la iniciativa de la oposición fue la oficialista del Frente Todos, Emilse Portela, quien aseguró: “Vamos a pedir que quede a total criterio de la UEGD y del Comité Mixto de Salud y Seguridad en Empleo Público la forma de realizar este reconocimiento entendiendo que todavía no estamos realizando actos de forma masiva” y que se aclare que corresponde a los abanderados y escoltas del año 2019.