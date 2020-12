Covid-19: controversia por el nuevo dato sobre la vacuna rusa

Es por la información que se hizo viral en los últimos días y que indicaba que la ingesta de alcohol podría “inhibir el sistema inmunológico dentro de los primeros 42 días” después de haberse aplicado la Sputnik V.

Quien aportó esa información fue la viceprimera ministra rusa, Tatiana Golikova, quien manifestó: “Organicemos el proceso para que la vacunación a gran escala comience a fines de la próxima semana”. E indicó: “Los vacunados deben evitar los lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos y alcohol, que podrían inhibir el sistema inmunológico, dentro de los primeros 42 días

Sin embargo, el Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), Jorge Geffner, aseguró que tomar alcohol no sería contraproducente.

“El principal problema es que las cosas se sacan de contexto. En el escenario ruso, el alcoholismo es un problema realmente muy grave y se comprenden mucho mejor los dichos de la viceministra. En Argentina, algunos medios lo dieron a interpretar de una forma errónea, como si hubiera que tener abstinencia alcohólica total durante 42 días”, manifestó. Y agregó: “La ingesta familiar, recreativa (por ejemplo, una copa de vino al mediodía y otra a la noche) no ocasiona absolutamente nada en la respuesta inmune del organismo, directamente no la modifica. Y, por lo tanto, no es contraproducente para la respuesta inmune inducida por la vacuna. Nadie tendrá que dejar de consumir nada”.

Además, apuntó: ““La funcionaria rusa se refirió, probablemente, al alcoholismo que no solo modifica la respuesta inmune frente a la covid sino que también perjudica a muchos otros sistemas del organismo. El hígado es un órgano que sí participa de nuestros sistemas de defensa a partir de la producción de un conjunto de mediadores que resultan claves. Sin embargo, que el alcohol afecte a las personas con consumos problemáticos no equivale a decir que nadie podrá consumir durante un mes y medio. No afecta si algún día, por ser especial, en vez de tomar dos copas te tomás toda la botella. No habrá problema con eso en caso de que las drogas lleguen para fin de este año”.