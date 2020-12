Empresas de colectivos reducirán servicios por una deuda del Gobierno

Así lo resolvieron las cámaras empresarias del transporte. La medida se aplicará desde el miércoles 9 de diciembre a las líneas del Area Metropolitana de Buenos Aires en reclamo por la demora del Estado en acreditar los fondos destinados al pago del aumento de sueldos acordado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En Rodríguez, desde La Perlita avisaron que sus frecuencias no sufrirán modificaciones.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara del Transprote de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) difundieron un comunicado en el que explicaron los motivos de esta decisión, que es para “dar la cobertura posible con el nivel de ingresos de que disponen”.

En General Rodríguez, la empresa “La Nueva Metropol” (líneas 365 y 276) ya avisó que adherirá a la medida mientras que desde La Perlita comentaron que no acompañarán la decisión y que el funcionamiento del servicio no sufriría modificaciones y será el habitual. Si bien no hubo respuesta oficial de la línea 57, se cree que adoptará la conducta informada por las cámaras empresariales.

“El sector no tiene reconocimiento de mayores costos no salariales desde octubre de 2019, es decir desde hace más de un año. A pesar de eso y de un congelamiento tarifario de casi dos años, las empresas se encuentran trabajando y dando cobertura de servicios al máximo de sus posibilidades considerando que no cuentan con la totalidad del personal por efecto de la pandemia, honrando así su condición de servicio esencial”, indicaron.

Además, agregaron: “No se autoriza al sector a transportar personal que no sea esencial y solamente desde el día 13 de noviembre pasado se permite el traslado de pasajeros de pie, puesto que hasta ese momento solamente se permitían tantos usuarios como asientos tuviera cada vehículo. Se firmó un acuerdo paritario con la Unión Tranviarios Automotor con un incremento salarial de 30 % a partir del 1° de septiembre pasado con el compromiso del Estado de acompañar esa decisión mediante la provisión de los fondos correspondientes, lo que no ha ocurrido hasta el presente”.

Por último, cerraron: “En el caso de las líneas provinciales y comunales del AMBA la situación es más preocupante aún por atrasos verificados en pagos anteriores, situación que se repite en cada acreditación. Las empresas realizando un gran esfuerzo, postergando otras obligaciones e inclusive endeudándose hicieron frente a los incrementos de septiembre y octubre, debiendo tenerse en cuenta además que los salarios insumen más del 50 % del costo total de operación de los servicios. Por todo ello, la situación en la actualidad se torna insostenible, lo que deriva en la necesidad de reducir la cantidad de servicios para procurar dar continuidad a la operación y evitar su total paralización por falta de recursos”.