Mujer denuncia que su ex pareja le impide ver a su hija desde hace casi un año

Se trata de una mujer de 36 años que se encuentra separada desde hace un año y medio. Acusa a su ex pareja de echarla de la casa en que convivían y pide celeridad de la Justicia.

Tras 16 años de matrimonio y con tres hijos (una nena de 11 años, y dos nenes de 9 y 5), la separación se produjo en junio de 2019. A partir de allí comenzaron conflictos que llevaron a la situación actual. La mujer contó a La Posta que convivían en una casa del barrio Raffo sobre la calle Tucumán y “un día me fui a trabajar y él se metió en la casa con su pareja actual y mi hija”.

A raíz de esta situación, ella debió mudarse y ahora vive en La Matanza con sus dos hijos más chicos. Su hija mayor quedó viviendo con su padre, un hombre de 35 años. “Tengo miedo porque él tiene una denuncia por abuso sobre la hija de la pareja actual. Cuando arrancó la pandemia me suspendieron dos audiencias”, comentó sobre su causa en la Justicia que se encuentra en el Juzgado de Familia N°3 de Gral Rodríguez sobre la Av. Bernardo de Irigoyen. Sus denuncias están hechas en la Comisaría de la Mujer y hasta en una comisaría de La Matanza.

La mujer relató que desde marzo no puede ver a su hija. “Siempre intenté convencerlo por teléfono porque me da miedo acercarme, me ha amenazado de muerte. Cuando arrancaron las clases fui al acto y la vi, pero luego nunca más. Al hablar por teléfono con ella me dice que no me quiere ver más, temo que él la esté amenazando o coaccionando”, concluyó.

Foto: ilustrativa.