Agroquímicos: vecinos y ambientalistas rechazan el proyecto de regulación del oficialismo

Este jueves 10 de diciembre realizarán una manifestación frente a la Cámara Empresaria donde se llevará a cabo una nueva sesión del Concejo Deliberante. Tras la discusión de fines de noviembre en el recinto, hay incertidumbre sobre qué sucederá con la iniciativa que busca regular las fumigaciones.

El proyecto, impulsado por el bloque del Frente Todos que preside Reinaldo “Cartu” Torres plantea que la fumigación no puede hacerse a menos de 200 metros de la zona urbana o de la última línea de viviendas. A esa área la denomina “zona de exclusión” porque prohíbe rociar cualquier sustancia. También establece una “zona de amortiguamiento de 500 metros” en la que no detalla las diferencias pero deja entrever que en esa zona no rige la prohibición absoluta.

Ambientalistas y vecinos rechazan la iniciativa porque consideran que 200 metros es una distancia de protección muy corta y porque en esa zona de amortiguamiento “en realidad buscan permitir ahí que se fumigue pero sólo con agroquímicos de banda verde, que son los que están clasificados en el nivel de menor toxicidad y de los cuales las autoridades esgrimen que no ofrece peligro”.

Sin embargo, la desconfianza de ambientalistas y distintas organizaciones, no sólo a nivel local sino nacional, es que esos productos considerados inofensivos también contienen glifosato, el polémico y potente herbicida utilizado por la marca Roundup (de la firma Monsanto) y otras empresas. De allí que piensan que esa “zona de amortiguamiento” tendrá fumigaciones tóxicas para los vecinos y que la separación real sólo sería de 200 metros.

En esa sesión del jueves 26 de noviembre, la concejal Natalia Ruiz se había manifestado en contra esgrimiendo que se necesitaban más datos y orientación de especialistas para aprobar resposablemente la ordenanza. Incluso ella y su bloque presentaron otro proyecto en el que establecía una zona de exclusión de 1095 metros desde el límite de la zona urbana donde quedaba prohibido fumigar.

Esa distancia coincide con la que resolvió el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, que prohibió recientemente en Pergamino fumigar con equipos terrestes a menos de 1095 metros de la zona urbana y con equipos aéreos a menos de 3000.

Si bien no se pudo averiguar si el proyecto (que la semana pasada fue discutido en la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del HCD) se discutirá para buscar su aprobación en la sesión de mañana o si quedaría en carpeta (se dijo que recién volvería a discutirse en marzo próximo), lo cierto es que mañana un grupo de ambientalistas y vecinos se manifestarán frente a la Cámara Empresaria sobre esta cuestión desde las 9 horas.

Cabe recordar que este año, entre agosto y septiembre, hubo denuncias por fumigaciones de agroquímicos en cercanías de zonas de viviendas. Uno fue a metros del barrio La Ermita, y el otro cerca del barrio San Carlos.