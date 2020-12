HCD: Juan Pablo Anghileri no acompañó al oficialismo en dos proyectos, uno de ellos para construcción de viviendas

Fue en la sesión de la semana pasada. Pese a que el resto de sus compañeros de bancada apoyaron las iniciativas, el concejal y ex Intendente decidió no acompañar. También rechazó la creación de un tercer Juzgado de Faltas.

Durante la última sesión del Concejo Deliberante de General Rodríguez, la primera tras la prórroga del período ordinario, se dio una particularidad en el marco de la presentación de dos proyectos, y es que el concejal oficialista Juan Pablo Anghileri (Frente de Todos) decidió no acompañarlos, pese al aval de sus pares de bloque para con las iniciativas.

Se trata, en primer lugar, de la convalidación de un convenio marco entre el Municipio y Procrear para la construcción de viviendas y, en segundo lugar, de un expediente para la creación del “Juzgado de Faltas N° 3 con competencia en el área de Defensa al Consumidor”.

En ambos casos, Anghileri optó “no acompañar” los proyectos, y explicó sus motivos.

En cuanto al convenio municipal con el programa Procrear -tratado en la comisión de Interpretación de Legislación y Reglamento y firmado por Francisco Pin, Reinaldo Torres, Carmelo Maslowski, Emilse Portela y María Klajnberg-, el ex Intendente dijo: “Yo no voy a acompañar este proyecto. La tierra en referencia en la cual se está destinando al proyecto Procrear es un proyecto el cual le da dignidad y todos los papeles para poder hacer viviendas. Se está destinando una tierra que cuando me tocó ser Intendente esa tierra se destinaba para la creación de un cementerio parque”.

La iniciativa establece que el Municipio transfiera el dominio de inmuebles ubicados en el partido al “Programa De Crédito Argentino Del Bicentenario Para La Vivienda Única Familiar” (PRO.CRE.AR).

La zona que marca el proyecto del convenio para la construcción de viviendas.

Las parcelas que se transferirán serán las de la Circunscripción II parcelas 207 h, ubicadas en cercanías del Polideportivo Municipal y el Hospital Vicente López. Allí se construirán viviendas para entregar a los beneficiarios del programa, aunque no detalla el documento cuántas casas se construirán, ni de qué tipo.

En esta línea, explicó que actualmente “el Cementerio Municipal está colapsado, tiene un montón de problemas históricos, está en el pueblo desde la creación del partido. Hemos tenido un montón de problemas y hay distintas cuestiones judiciales porque se han perdido arrestos, no hay espacio para más”. Y añadió: “Me parece que hay que generar un cementerio parque donde cualquier vecino in eternum queden sus restos ahí y un familiar pudiera ir a verlo”.

Si bien “el fin del Procrear me parece más que justo, me parece que una tierra destinada a un proyecto así cambiarlo a otro, no tiene sentido”, sostuvo. Y concluyó: “Perder tierras de la municipalidad de un proyecto que le iba a hacer bien a los vecinos no tiene sentido y por eso no lo voy a acompañar”. Finalmente, el proyecto fue aprobado por mayoría (14 votos contra 1 -del propio Anghileri- y 4 abstenciones).

El otro proyecto al cual Anghileri no acompañó tiene que ver con la creación de Juzgado de Faltas Nº 3 con competencia en Defensa al Consumidor, cuyo despacho por mayoría leído por Torres fue aprobado con 11 votos respecto del de minoría leído por Pin con 8.

“No voy a acompañar este proyecto. Voy a pedir que se quede en carpeta, visto que Rodríguez tiene dos juzgados de faltas, hay uno vacante y los actuales tienen competencia en todo lo que es Defensa al Consumidor”, comenzó diciendo al respecto el edil. Y argumentó: “Me parece que habría que analizar un poco más los gastos que va a producir que haya un juzgado de faltas nuevo, la competencia que va a tener, los alcances, más cuando todavía no tengo información cierta de cuántas actas o multas o acuerdos de defensa al consumidor se hicieron en el año”.

De esta manera, Anghileri sostuvo que “afectar las arcas creando una estructura de un juzgado de faltas, me parece que se merece un análisis más pormenorizado de costos y esto a futuro cuánto se está recaudando o cuánto se normaliza desde esa área para los vecinos de General Rodríguez. Me parece que es un gasto innecesario”, cerró.