Fumigaciones: el HCD pospuso el debate y el oficialismo abrió un “observatorio”

El tema se trató durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de este jueves 10 de diciembre. La regulación quedó en carpeta y, mientras, se creará un observatorio que compondrán las partes involucradas y autoridades para ver si se llega a un acuerdo para avanzar con la normativa.

En la mañana del jueves 10 de diciembre, en una jornada más que calurosa en la Cámara Empresaria, con mucha presencia de personas pertenecientes a grupos ambientalistas y también un pequeño grupo de productores locales, se sesionó la última jornada ordinaria del Honorable Concejo Deliberante.

En el marco de un día donde se trató además el presupuesto del año próximo, se terminó de debatir el tema de las nuevas regulaciones para proteger zonas de la fumigación con agroquímicos. El tema se pospuso y mientras tanto, se creó un “observatorio” para debatir y ver si se llega a un acuerdo, aunque las partes parecen muy alejadas por el momento.

La sesión comenzó a las 9.20 horas y la concejal Claudia Guerra (reemplaza a María Helena Cháves de manera provisoria en el bloque oficialista) pidió el ingreso del despacho de la Comisión de Ecología y Medioambiente.

A partir de allí se leyeron y se votaron los despachos de los distintos bloques respecto de la cuestión. A continuación, los despachos y declaraciones de cada bloque, al respecto. Al cierre, la sesión completa.

Despacho del bloque de Juntos por el Cambio

El bloque conformado por Carla Cazzaniga, Omar Caballero, Fabián Polverini, María Klajnberg y Francisco Pin emitió su propuesta de una ordenanza de transición, que constaría de los siguientes puntos principales:

“Régimen de regulación transitorio y de emergencia para la utilización responsable de agroquímicos, productos fitosanitarios y domisanitarios a fin de evaluar la contaminación del ambiente y de los alimentos, protegiendo la salud, los recursos naturales y la producción agropecuaria sustentable”.

“Queda prohibido el uso, aplicación y venta de pesticidas en viviendas e instituciones educativas como tambien la aplicación en comercios y zonas aledañas a fabricas y polos industriales”.

“Créase el Observatorio de buenas prácticas agropecuarias conformado por representantes del Departamento Ejecutivo, Deliberativo, asociaciones de productores, agrupaciones ecologistas o vecinales, y toda aquella agrupación que tenga interés legitimo en la tematica de esta norma”.

“La autoridad de aplicación podrá imponer zonas de inclusión de hasta 500 metros y/o zonas de amortiguamiento de hasta 1000 metros”.

“Prohibanse las aplicaciones aéreas de agroquímicos con destino al uso agropecuario cualquiera sea el producto activo o formulado, así como su dosis en todo el partido de General Rodríguez”.

“Créase el Registro municipal obligatorio de equipos de aplicadores y de los operadores de dichos equipos que desarrollen su actividad en el partido de forma transitoria o permanente, sean éstos para uso propio o se trate de prestadores de servicios”.

“Relación con el registro provincial existente”.

“Vigencia máxima de 180 días con posibilidad de prórroga por única vez de mismo plazo”.

Pin, presidente del bloque, manifestó: “Nos dimos cuenta que si bien la gente del Ejecutivo nos habló de los muchos meses que había trabajado con la ordenanza, sin embargo en todos esos meses no se hizo ningún relevamiento de cuáles eran efectivamente las hectáreas que podían llegar a estar afectadas por las distintas áreas de exclusión, zonas de exclusión, zonas de amortiguamiento. No nos aportó los estudios que determinaban por qué si los distritos vecinos tenían zonas de exclusión de 500 metros y nosotros estábamos aplicando una 200. No nos explicaban si afectábamos a pequeños productores, a medianos o a grandes. No nos explicaban de qué manera iban a hacer ese acompañamiento a la agroecología que relatan, pero en la práctica no se ve. Y por sobre todas las cosas, no nos explicaban las razones de un apuro, por las cuales trajeron a gente a este recinto para presionar y buscar la aprobación de una ordenanza a las apuradas.”

Además, agregó: “Desde el primer minuto planteamos que queríamos hacer una ordenanza transitoria que permitiera, en primer lugar, resguardar la salud de la población y en ese sentido sí entendíamos el apuro del oficialismo. Pero entendíamos que necesitábamos más tiempo y más trabajo en conjunto para sancionar una ordenanza definitiva que nos permita afrontar este tema cierta solvencia hacia las futuras generaciones”

Y cerró: “Nos dimos cuenta que en 20 días una solución definitiva era difícil de alcanzar. Por eso también decidimos que no íbamos a acompañar la propuesta que presentaron en la última reunión de comisión el otro bloque opositor (Juntos por el Cambio-Vidal Conducción), que tuvo los mismos 20 días que nosotros y evidentemente tuvieron la suerte de encontrar la solución definitiva a los problemas del uso de agroquímicos.”

Despacho del bloque Frente Todos

Presentó el despacho por minoría el bloque presidido por Reinaldo “Cartu” Torres e integrado por Diego Escobedo, Emilse Portela, Guadalupe Udaeta, Agustina Victoriano, Juan Pablo Anghileri, Lorena Cantos, Carmelo Maslowski y Claudia Guerra (ocasionalmente en reemplazo de Chaves).

El Frente de Todos buscó que lo acompañe algún bloque opositor con una protección intermedia pero no lo logró y prefirió proponer una extensión para lograr consenso social o evaluar con otro contexto

Lo leyó Juan Pablo Anghileri (Frente de Todos): “No tenemos toda la información respecto al impacto o no impacto de aprobar una ordenanza por un plazo; de las distancias, si los 500 metros son suficientes, si los 200 metros suficientes o si los 1000 son suficientes; qué hay que prohibir, qué no. La idea de nuestro bloque es generar de manera permanente en el ámbito del HCD, la participación de todos los sectores y crear el Observatorio local para el manejo responsable de los productos fitosanitarios y cuidados ambientales del partido de General Rodríguez”.

“Misiones del observatorio: crear y velar por el efectivo cumplimiento de un protocolo para el uso responsable de productos fitosanitarios; generar la protección de la salud humana y de los ecosistemas; promover la implementación y gestión de políticas públicas para la transición a modelos agroecológicos; velar por la implementación de buenas prácticas; propiciar estudios, opiniones, relevamientos técnicos y experiencias en materia de la prevención y cuidado del medioambiente; recolectar y difundir información”, entre otras…

“El juez de Faltas se constituirá en el lugar en tiempo inmediato a la recepción del actas y denuncias por infracciones de agresión ecológica y procederá a intimar al o los responsables a la inmediata desocupación”, cerró.

Despacho de Juntos por el Cambio – Vidal conducción

La propuesta del bloque de Natalia Ruiz, Marcelo Basilotta, María Laura Coratti y Daniela Oroño.

El despacho lo leyó Natalia Ruiz, que sugirió modificaciones al proyecto del oficialismo: “Sacamos la parte de la zona de amortiguamiento y en una de las modificaciones pusimos que se prohíben las aplicaciones terrestres de agroquímicos por cualquier medio incluido máquinas dentro del radio de 1095 metros de las plantas urbanas, asentamientos poblacionales, escuelas, viviendas rurales, centros apícolas, establecimientos productores de alimentos, establecimientos agroecológicos y de floricultura, ríos y arroyos, porque el agua que atraviesa los campos trasladan los agrotóxicos a través de mayor territorio dentro de nuestro partido; áreas naturales protegidas, reservas naturales, centros deportivos, recreativos y de turismo, y pozos de agua de bombeo para consumo humano y animal”.

Ruiz pidió por un límite de más de 1000 metros, acompañando el pedido de los ambientalistas que asistieron a la sesión.

“Agregamos el tema de los estudios de agua semestrales (artículo 26): la Secretaría de Producción realizará el estudio de agua de consumo de los establecimientos educativos, de salud, vecinos solicitantes afectados, reservas naturales y cursos de agua. Deberá comunicar al Observatorio (del art. 25) la información de dichos resultados para ser evaluados a la hora de tomar decisiones.”

(Art. 28) “Lo recaudado por la autoridad de aplicación, el destino, que uno de los destinos es el pago de los análisis de agua, para que se afronte con el pago de lo que recauda por esta ordenanza.”

“En los primeros artículos también hicimos algunas modificaciones que tienen que ver con incluir temas relacionados con lo hortícola, frutihorticola, con lo ornamental, forestal y de jardín. Y también incluimos que se entiende como plaguicidas el uso de cebos tóxicos en el área de protección de silobolsas y demás lugares de almacenamiento (galpones, silos)…”

“¿Hacemos algo precario, que veamos más adelante qué onda? No creo que lleve mucho tiempo analizar esto. Ya solamente con las primeras muestras te das cuenta que en esto realmente tenés que decidir de qué lado estás. Nosotros vamos a votar aprobando el despacho, que no va a repercutir lamentablemente en nuestro distrito, porque seguramente se va aprobar por mayoría el despacho del observatorio que se crea en un consejito dentro del consejo.”

Anghileri salió a cruzar a Ruiz

Tomó la palabra y le dijo: “Creo que hay que ser serios a la hora de definir ciertas cuestiones. El proyecto que mandó el Departamento Ejecutivo es el mismo proyecto de despacho que leyó la concejal Ruiz con modificaciones de algunos artículos, o sea que lo que mandó el Ejecutivo tan mal estaba que dejó el 90% de los artículos y sacó zonas de exclusiones y definió cosas que no se pueden como el tema de silobolsas, que al día de hoy he hablado con un montón de productores y no conozco a nadie en General Rodríguez que tenga silobolsas”.

El ex Intendente habló del tema y encabezó al oficialismo, que tiene mayoría propia y con sus votos define lo que sale aprobado.

Y agregó: “Hay que ser muy autocrítico. A mí me tocó estar al frente del Ejecutivo y nunca tuve en cuenta este tema, pero que ahora desde el Ejecutivo se quiera resolver un tema de manera definitiva haciendo participar a todos, creo que a nosotros lo que nos permite el observatorio es que participen todos los sectores y que dejen plasmada su opinión con estudios, formas, y seamos nosotros los que hagamos una ordenanza de manera definitiva. Hacer una comisión creo que es buenísimo cuando se viene a trabajar. Cuando se falta al 90% de las comisiones o no se viene a la sesiones y todavía decís que las comisiones no sirven, me parece que es hacer demagogia”.

Y cerró: “En los últimos cuatro años de la gestión de Macri, Vidal y Kubar estaría bueno que presenten los decomisos, secuestros, de aplicaciones, de cuestiones que se hicieron con el tema de Medio Ambiente cuidando a los vecinos. Desde este Gobierno y este bloque, convocamos a todos los sectores para que vengan y participen, no hay que hacer demagogia con un tema tan importante cuando en cuatro años no hiciste un secuestro, una multa. Los concejales de Frente Todos cuando eran minorían han presentado comunicaciones de vecinos afectados por la salud y el Gobierno no hizo nada en cuatro años, y ahora se habla de moral y buenas costumbres“.

Votación de los despachos

Cada bloque votó su despacho y se impuso el leído por Anghileri con 11 votos. El de Pin tuvo 5 y el de Ruiz, 4.

