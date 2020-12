Pin: “Gastarán $37 millones en Prensa pero sólo $6 millones en Niñez”

En la sesión del 10 de diciembre, se aprobó en el Concejo Deliberante el presupuesto con el que contará el Departamento Ejecutivo municipal para el ejercicio del año próximo. Fuertes críticas del concejal radical. Parte de la oposición acompañó la aprobación.

La ordenanza impulsada por el Ejecutivo referente al cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 2020-2021 tuvo aprobación del despacho por mayoría de la comisión de Presupuesto y Hacienda (integrado por Victoriano, Portela, Maslowski, Escobedo y Anghileri).

Dicho despacho fue leído por el concejal oficialista, Reinaldo “Cartu” Torres y aprobado con 15 votos, los 11 del bloque Frente Todos y los 4 del bloque opositor de Juntos por el Cambio – Vidal Conducción integrado por Marcelo Basilotta, Natalia Ruiz, Laura Coratti y Daniela Oroño.

Pin comenzó con su alocución sobre el tema diciendo: “Hemos debatido en nuestro bloque sobre la posición que debíamos tomar respecto del presupuesto. Fundamentalmente porque ya hemos dado muestras con el presupuesto del año pasado de nuestra responsabilidad, incluso como bloque opositor. Somos conscientes que el presupuesto no es más ni menos que la hoja de ruta de un gobierno que plantea en sus prioridades y en su fijación de metas cómo va a llevar el rumbo del municipio que tiene encomendado administrar por los ciudadanos durante cuatro años. Por eso hubiéramos preferido tener más tiempo para poder estudiar el presupuesto, realizar las observaciones necesarias e incluso para poder pedir explicaciones, para poder acompañarlo, para poder votarlo de la misma manera que lo hicimos el año pasado cuando entendimos la urgencia y pese a que también hubo poco tiempo lo acompañamos”.

Pero agregó: “Otra vez nos encontramos con un presupuesto para ser aprobado con tratamiento express. Y por eso esta vez vamos a tener una actitud diferente. Un presupuesto que tiene pocas modificaciones respecto del presupuesto del año pasado, más el ajuste o el incremento casi inflacionario del 20% en general en cada uno de sus presupuestos. Nos hubiera gustado que pudiéramos aclarar puntos”.

Pin vinculó el aumento de recursos provinciales con el “silencio” del Intendente respecto del proyecto de una cárcel en el distrito. “Para graficar: pasamos de un presupuesto con recursos municipales el del año pasado de 1.480 millones a 1.730 millones en una municipalidad que paga 1.830 millones de sueldo. Es decir, seguimos teniendo un municipio y programamos un municipio que con sus propios recursos no le puede pagar los sueldos a los empleados. Tenemos un presupuesto que favorablemente observamos que aumenta los recursos de origen provincial casi al doble, de 700 millones a 1.200 millones, pero que a lo mejor explican también algunas posiciones políticas del intendente municipal, como el silencio sospechoso que hicimos referencia varias veces al tema de las cárceles y a la voluntad del gobernador de avanzar con la construcción de cárceles en nuestro distrito”, señaló.

Dado que en la misma sesión se trató el proyecto de regulación de agroquímicos que terminó posponiéndose, el concejal remarcó: “Nos hubiera gustado que nos expliquen el casi nulo incremento del presupuesto en política ambiental. Fíjense cómo hacemos cotillón, que tuvimos ambientalistas para sacar fotos en el punto 1 del orden del día pero a los ambientalistas se les escapó quedarse para reclamar porque en política ambiental la Municipalidad de Gral. Rodríguez prácticamente no va a invertir un peso más respecto de lo que invirtió el año pasado”.

Además, continuó: “Nos hubiera gustado que nos expliquen por qué decidieron que la partida de vigilancia en puntos fijos del distrito en materia de seguridad debía reducirse de 35 millones a 10 millones, mientras que nos seguimos encontrando con los puestos de avanzada vacios, semi abandonados”.

Y puntualizó: “Prensa y propaganda, muy acorde al gobierno del relato, sin embargo, va a tener un sacudón del 40% más en su presupuesto. Mientras le damos 10 mil pesos por mes para el abordaje territorial y asistencia a la víctima en materia de seguridad, el presupuesto de la Secretaría de Prensa y Propaganda, que no tiene ni un solo programa, va a ser de $37 millones anuales, es decir, $3 millones por mes, $10.000 por mes para asistencia a la víctima. Esas son las prioridades que tiene el gobierno de Mauro García y el gobierno del Frente de Todos”.

También se refirió al SAME. “Mucho nos ha costado a los rodriguenses, incluso críticas del hoy oficialismo la instalación del servicio SAME. Tuvimos que hacer una avanzada importante al principio de la gestión porque hasta seriamente habían planteado la cuestión de sacar al SAME. No lo sacan, pero el SAME tiene en el presupuesto vigente $24 millones para su funcionamiento, $2 millones por mes. Y la generosidad del gobierno que le fija prioridades a la gente va a llevar este monto de $24 millones a $26 millones”, indicó.

Hospitales municipales. “Vamos a dedicar $12 millones a lo que el nuevo presupuesto llama ‘Complejos hospitalarios’, los dos hospitales que construimos durante la gestión de Cambiemos y el Hospital Modular nuevo construido por la pandemia. Es decir, $1 millón por hospital por mes”, resaltó.

Apuntó contra los recursos que tendrá Defensa Civil. “Ni hablar de los $900.000 para Defensa Civil. La ordenanza de agrotóxicos que quería sancionar el oficialismo, la original, de la que habló bien Natalia Ruiz, decía que Defensa Civil debía armar un plan de contingencia por derrame… Imagínense lo que puede hacer Defensa Civil con 900.000 mangos”, dijo.

Y se refirió a otra suba en otra de las áreas: “Otra de las secretarías bastante favorecida es la de Transporte y Tránsito, cuyo presupuesto en el año que corre es de $43 millones y se va a ir a $66 millones. A priori, podríamos decir que es buena noticia esta. Podríamos decir que el control vehicular, del tránsito, es un problema en Rodríguez que debe resolverse, pero déjeme decirle que de estos $23 millones de más que se van a sumar la Secretaría, $22 millones se los lleva conducción y coordinación, fundamentalmente los sueldos de los funcionarios”.

Sobre el plantel municipal, expresó: “Tenemos problema de recursos humanos. Un Municipio que genera recursos propios por 1730 millones pero gasta más de 1800 millones en sueldos. Además de eso, este Municipio va a gastar 115 millones de pesos más en personal temporario. Se prevé seguir tomando gente y en condiciones precarias. El doble de lo del año anterior y no agregamos a esto la creación del Juzgado de Faltas que votaron afirmativamente la sesión pasada. Existe la misma cantidad de cargos políticas, no hay un sólo ahorro en eso. No hay ninguna transición hacia un Municipio sustentable y eficiente”.

Y cerró: “Vemos con alegría el incremento del Servicio Alimentario Escolar. Ni bolsas pone la empresa proveedora Romeduvato, proveedor del SAE, pese a que está expreso en la licitación. Se pagan $25 millones de pesos por mes y la empresa proveedora no pone la mercadería en bolsas. Convocan a docentes y empleados municipales a que lo hagan voluntariamente. Un poquito de dignidad les pedimos a los funcionarios que manejan el SAE porque es una vergüenza lo que están haciendo”.

Basilotta argumentó por qué su bloque acompañó el Presupuesto 2021

El concejal y ex secretario de Obras Públicas dijo: “Nosotros vamos a acompañar el presupuesto porque creemos que es una herramienta administrativa clave para cualquier gobierno municipal. De hecho, lamentablemente, en el año 2019 no tuvimos esa suerte. No tener un presupuesto tiene una sola víctima, que son los vecinos, la gente. Después, cómo se aplica ese presupuesto, los destinos del dinero, bueno, será un problema de gestión y será evaluado cuando la gente tenga que ir a votar. Si realmente el presupuesto fue bien aplicado, si los resultados del dinero de Prensa fueron bien aplicados y el de Seguridad no, si en Educación se dio menos plata que al Deporte. No entramos en esos detalles porque es una decisión netamente del Poder Ejecutivo y los resultados después se ven en las urnas”.

Y cerró: “Como padecimos no tener un presupuesto, herramienta fundamental para gobernar, nosotros decidimos acompañar. Podemos estar de acuerdo o no, pero el resultado después se verá en las elecciones”.

“Cartu” Torres le contestó a Pin

El jefe de la bancada oficialista manifestó: “Escuchar el relato del concejal Pin parece que hubiese sido opositor cuatro años más este año también. Porque recuerdo que Adultos Mayores tampoco tenía ningún tipo de presupuesto como para llevar adelante; el SAME venia financiado de Provincia y creíamos que iba a ser también una dificultad sostenerlo y hoy se está llevando adelante; el tema de Seguridad hemos tratado de resolver algunos puntos que nosotros creíamos necesarios a través de la fiscal e impositiva que se va a votar dentro de poco. Sabemos que tenemos un gobierno dispuesto a colaborar, a estar al frente de los reclamos vecinales, como lo hemos hecho en este tiempo de pandemia. No solamente en materia de Salud, sino que las obras que hemos desarrollado en nuestra localidad están a la vista, obras que van a venir y están en el presupuesto, que van a ser parte no sólo del centro de General Rodríguez, como lo abocaban en el gobierno anterior, sino para nuestros barrios, donde vamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de nuestra localidad. Claramente que va a faltar, que vamos a hacer el esfuerzo posible a través de Provincia y de Nación para que los puntos que la oposición encuentra flacos se reviertan y tratar de complacer a todos los vecinos y vecinas de la localidad”.