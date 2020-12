Fumigaciones: vecinas cuentan su experiencia y piden participar en el Observatorio anunciado

Dos vecinas contaron los problemas que viven habitualmente en su barrio a causa de los pesticidas y reflejaron su posición respecto al tema en discusión en el Concejo Deliberante. Además, explicaron las cuestiones sanitarias que causa en la vecindad.

Luego de la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante desarrollada el pasado jueves, La Posta Noticias dialogó con dos vecinas del barrio rodriguense Troncos del Alma, ubicado en una zona productora lindera al partido vecino de Luján.

Una de ellas es Rocío, quien vive en dicho punto de nuestra ciudad desde hace poco más de 10 años, y contó: “Empecé a participar de la Asamblea Ecoambiental de Luján como vecina justamente por el tema de las fumigaciones, viendo que es una problemática que está en nuestro barrio”. “Como vecina, me sumo a estos espacios porque nuestro barrio es fumigado, se fumiga constantemente, porque está rodeado de campos, y entonces me acerqué a estos espacios para ver cómo poder resolver como vecinos esta problemática”, agregó.

En este marco, recordó una situación pasada con un productor vecino: “La otra vez pudimos detener una fumigación por intermedio de la Municipalidad de Luján, pero nos explicaron que como nuestro barrio pertenece a General Rodríguez, ellos a partir de ahora no iban a poder intervenir ante esta problemática”.

“En la zona nuestra se siembra soja. Y suelen fumigar con los ‘mosquitos’. La última vez vino un ‘mosquito’ de 5 metros de altura y empezó a tirar el veneno. Gracias a que nos convocamos entre todos los vecinos pudimos ir, frenarlo y plantearle esta situación, de que él si no tenía autorización no podía estar haciendo esto. El hombre paró la fumigación e intervino el C.O.M. de Luján. Ahora estamos tratando de que nos ampare legalmente General Rodríguez”, señaló Rocío.

Situación particular con un productor de la zona

Asimismo, contó que ella y un grupo de vecinos autoconvocados tuvieron un diálogo con el mismo productor. “Tratamos de explicarle que el glifosato es malísimo para la salud, todos los inconvenientes que genera. Él al principio no estaba muy orientado en lo que estaba pasando o no era consciente. La última vez que hablamos con él ya manejaba otro discurso. Se había venido a asesorar y dijo que sólo iba a fumigar si el Municipio lo autorizaba”, refirió.

“Él dice que el glifosato no produce nada, que es simplemente como el Raid que utilizamos en nuestras casas. Le explicamos que no es así, le mostramos todas las situaciones que nos generaba cuando estaban fumigando y él no toma conciencia de esta situación y dice que va a seguir haciéndolo siempre y cuando tenga la autorización del Municipio”, amplió Rocío.

En este sentido, la otra vecina se sumó a la charla y explicó en más de 74 países ya estaría prohibido el uso de glifosato, que se elimina y se cambia por otro. En tanto, el sustituto ideal sería la agroecología y la eliminación de cualquier tipo de pesticida.

Sobre el observatorio propuesto por el oficialismo

“El tema del observatorio que quieren crear, lo importante es que incluyan a todos los vecinos y vecinas. Porque nos pasaron una ordenanza que dice cómo se organizaría este observatorio y hay un artículo que habla de quiénes estarían y dice ‘instituciones’. Lo que pedimos más que nada es que se pueda incluir a los vecinos pero no como ‘instituciones’”, sostuvieron las dos vecinas entrevistadas.

No obstante, remarcaron que la situación de las fumigaciones en su barrio, “sigue todo como hasta ahora”, es decir, se va a seguir fumigando transitoriamente en tanto no entre en vigencia ninguna norma municipal al respecto. “Lo central es hacer la transición a la agroecología. Como sabemos que es algo que no van a ceder ya, rápido, bueno, lo que sigue de importante son los metros de distancia”, solicitaron.

“A partir de estas fumigaciones, empezamos a censar a todo el barrio para ver todas las problemáticas de salud y encontramos que muchos vecinos tienen problemas respiratorios, muchos tienen problemas de cáncer”, reflejaron.

¿Qué posición tomaron respecto de los despachos leídos por los tres bloques?

Por último, ante la consulta sobre cuál de los tres despachos leídos (uno por bloque, a saber: Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio-Vidal Conducción) sería el mejor visto, las vecinas afirmaron que estarían más cercanas al del bloque Juntos por el Cambio-Vidal Conducción, ya que, según dijeron, “Natalia Ruiz mencionó el tema del fallo de Pergamino que establece un mínimo de 1.095 metros para la zona de exclusión cuando la ordenanza que quieren sacar acá tenía 200, una diferencia muy grande”.