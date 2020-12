Video: así chocaron un auto y una camioneta en una esquina del casco céntrico

El accidente se dio este miércoles 16 de diciembre en horas de la tarde, pasadas las 17 horas, en el cruce de Int. Whelan y Vinaccia. Afortunadamente no hubo heridos.

En esa intersección, un automóvil Renault Koleos color negro (HUX766) que circulaba por la calle Vinaccia impactó de frente contra el lateral de una camioneta Ford Ranger gris (AB637MC) de la empresa Transportes Gargiulo que iba por Whelan en dirección a la autopista.

La colisión produjo un ruido muy fuerte según los vecinos de la zona. El impacto dejó dañada la parte delantera del Koleos y rompió una rueda trasera de la Ford Ranger. En el lugar intervino un móvil de Tránsito y otro de Defensa Civil.

En la Ford Ranger conducía un hombre de entre 50 y 60 años, mientras que en el Koleos iban unos hombres de entre 30 y 40 oriundos de Ituzaingó que reconocieron que no conocían mucho la zona. Aunque en el video se ve como iban a cruzar Whelan por Vinaccia pese a que del otro lado iban a continuar en contramano. Aseguraron que no quisieron hacerlo adrede sino que no llegaron a ver con claridad el cartel que está ubicado del otro lado de Whelan. Cuando estaban cruzando se encontraron con la Ford Ranger que circulaba rápido y a la cual no pudieron evitar chocar.

La esquina del acidente es un cruce donde suelen ocurrir este tipo de siniestros viales. Zona transitada por mucha gente caminando, con frecuencia se divisan vehículos que circulan rápido hacia la autopista y otros que vienen por Vinaccia en una curva muy cerrada y sin demasiada visibilidad hacia adelante.