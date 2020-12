Manuel Anigstein, presidente del HCD: “Este no es un gobierno de ajuste”

El concejal defendió la gestión del Ejecutivo municipal y respondió a las críticas del presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Francisco Pin, a quien acusó de tener una “mirada sesgada”. También apuntó contra la gestión anterior por la situación del SAME: “Nos dejaron un sistema deficitario”.

Tras la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, el presidente del recinto, Manuel Anigstein, expresó en exclusiva a La Posta Noticias su conformidad por la aprobación el Presupuesto para el ejercicio 2021. “Votamos el Presupuesto para el año 2021, lo cual nos deja muy conformes porque tuvimos el acompañamiento de un sector de la oposición y el otro no lo rechazó, pero se abstuvo. Entonces, pudimos generar esa herramienta para el Departamento Ejecutivo”, refirió.

En este sentido, explicó una de las cuestiones que más relevancia tuvo durante las exposiciones de los ediles, el desdoblamiento, la separación, de las áreas de Salud y de Desarrollo Social. “Tiene que ver con lo que presupuesta un gobierno para su gestión del año siguiente. Normalmente lo que se hace es un pedido de que cada secretario haga un presupuesto con respecto a su área. Tengamos en cuenta que tenemos un año muy complicado a nivel local y mundial con el tema de la economía. Se trabajó en un presupuesto acorde a la situación actual y pensando en tratar de beneficiar a los sectores más vulnerables”, argumentó el oficialista.

Asimismo, se refirió a la preparatoria fiscal impositiva, que tendrá su discusión general esta semana en el marco de una asamblea de mayores contribuyentes. “La fiscal impositiva tiene que ver con actualización de tasas. La fiscal tiene que ver con los impuestos que existen y la fiscal impositiva tiene que ver con los montos y los vencimientos. Eso también lo envió el Dpto. Ejecutivo, se trata de consensuar con la oposición, se hace una preparatoria y se pone a consideración de los mayores contribuyentes, que son vecinos y vecinas que van a hacerse presentes el 17 de diciembre a las 9:30 en esta misma cámara”, contó.

Explayándose un poco más en esto último, Anigstein se refirió a si la fiscal impositiva implicará o no un aumento de tasas especiales. “Tiene que ver con los sectores que por ahí tienen ingresos más allá de un vecino o vecina residencial que vive en su casa”, aclaró.

Y dijo: “En algunas casas tiene que ver con alrededor del 30%, que no es considerable. Casi no se modificó la fiscal impositiva. Quedó en la mayoría de los casos casi similar a la anterior. La última vez que se había hecho de manera democrática, convocando a la fiscal impositiva de mayores contribuyentes fue en 2017, antes de las elecciones intermedias. Por lo cual, en los años anteriores de gestión se dieron aumentos de otra manera, por decreto o diferentes maneras de recaudación, que tenían que ver con impuestos de la Provincia, con servicios básicos, que perjudicaban a todos los vecinos. Que tenía que ver con un proyecto político tanto a nivel provincial como nacional que tenía que ver con ajustar con los sectores más vulnerables”, enfatizó.

Y defendió la postura del Ejecutivo conducido por el Intendente Mauro García: “Se hace un presupuesto que por ahí algunos critican porque es austero, pero tiene que ver con la responsabilidad que tenemos. Y después también se critica de dónde vamos a sacar los fondos para bancar ese presupuesto. Entonces, algo teníamos que modificar para poder generar los recursos propios a nivel municipal, más allá de lo que podemos lograr tener con el apoyo que tenemos de los gobiernos nacional y provincial para llevar adelante las obras y tratar de garantizar todos los derechos cotidianos de nuestros vecinos de General Rodríguez”.

“Es una mirada sesgada la del concejal Pin”

Durante la misma charla con este medio, el presidente del HCD cargó contra las críticas del concejal Francisco Pin, presidente del bloque Juntos por el Cambio, quien cuestionó fuertemente al proyecto del Presupuesto. “Es una mirada sesgada la del concejal Pin porque en realidad hoy se desdobló la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por lo cual tiene partidas separadas y plantear lo que planteó con respecto a Niñez, y a otros ítems de abordaje, víctimas de violencia de género y otras cuestiones, es sesgada la mirada porque tenés que mirar el presupuesto global”, sostuvo.

“Siempre puede pasar que con una mirada sesgada puede hacer comparaciones como para generar algún tipo de cimbronazo a través de los medios en el vecino o vecina que lea la noticia”, añadió.

Y volvió a defender al Dpto. Ejecutivo porque, a su entender, “éste no es un gobierno de ajuste, al contrario, es un gobierno que busca garantizar los derechos de los vecinos y vecinas de General Rodríguez, que amplió el Estado desde que asumimos el 10 de diciembre, encontramos un Municipio que partió prácticamente quebrado, pudimos equilibrar las finanzas, estuvieron los primeros tres meses todos los funcionarios sin cobrar sus sueldos, el Intendente se hizo cargo de pagarles hasta el último peso a los funcionarios de la anterior gestión, nos hicimos cargo de poder estar al lado de los vecinos para poder enfrentar una pandemia. Este gobierno si hay algo que hizo, fue apostar al Estado y a que éste garantice todos los derechos de los vecinos y vecinas. Tiene que ver con una decisión y proyecto político que incluye a los más vulnerables”, afirmó.

Sobre el primer año de gestión

“Nuestro año de gestión es más que satisfactorio. Estamos muy conformes con nuestra gestión tanto a nivel nacional y provincial como local. Cómo articulamos con los comerciantes, con la Unión Industrial, con la Cámara Empresaria. Terminamos viviendas, algo que estuvo ausente en el gobierno de (Mauricio) Macri, (María Eugenia) Vidal y (Darío) Kubar. Estaos terminando los edificios escolares; de hecho, vamos a inaugurar el día 17 con la presencia del gobernador (Axel Kicillof) dos jardines de infantes. Generamos un centro de alto rendimiento para el acceso de todos y todas las vecinas de General Rodríguez. Repavimentamos todo lo que es la Ruta 7, algo histórico. Abrimos un hospital de COVID, más allá de que tenemos un hospital nacional (Dr. Baldomero Sommer) y provincial (Vicente López y Planes), con el aporte del empresariado, algo inédito que logró nuestro Intendente (Mauro García) y que no se vio en ningún lado del país, y que los gobiernos nacional y provincial nos den los recursos para poder equiparlo. También generamos un centro de aislamiento de primera línea”

¿Qué va a pasar con el SAME?

“El SAME fue un programa de servicio de emergencias que creó el gobierno anterior, donde, como todo lo que planificó, no se hizo a largo plazo sino a cuestión de generar una política de dos a tres años, para el momento, para el aprovechamiento político, y nunca se planteó una línea de financiamiento para que los municipios lo puedan sostener”, apuntó Anigstein, y aseguró que “nosotros estamos haciendo los mayores esfuerzos para poder sostener el servicio. Estamos, dentro de lo posible, muy conformes con el servicio que tenemos. Hemos dado respuesta a todos los vecinos, se han hecho hisopados a domicilio, se ha trabajado, hay que reconocer a los trabajadores municipales que pusieron un esfuerzo enorme para enfrentar la pandemia, también a los funcionarios y funcionarias que trabajaron en el tema”, destacó.

En cuanto a la situación de los trabajadores del sistema de emergencias, reconoció que “hay cuestiones que las tendrá que determinar la Secretaría de Salud con respecto a la situación de trabajadores y trabajadoras profesionales, porque se da que hay algunos profesionales, no sólo en Gral. Rodríguez sino en otros distritos, donde por ahí a los médicos no les conviene ser empleados municipales porque no pueden mantener su trabajo en otros lugares de trabajo y les conviene más el sistema de guardia”.

Al mismo tiempo, criticó a la gestión de Darío Kubar (período 2015-2019) debido a que “el sistema de emergencias que nos dejó el gobierno anterior es un sistema deficitario, donde nosotros tendremos que ver de qué manera, como lo hicimos siempre, hacernos cargo del problema y buscar la solución para que los vecinos puedan tener el servicio de emergencias que se merecen”, subrayó el titular del HCD.

De todas formas, dijo que “nosotros no le echamos la culpa a la gestión anterior ni a la pesada herencia, lo que sí, trabajamos para tratar de resolver los problemas y estamos seguros que, como siempre pasa, nos vamos a hacer cargo de la situación y lo vamos a resolver en conjunto con nuestra coalición de gobierno a nivel nacional, provincial y local”, concluyó.