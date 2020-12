Dejó el micrófono prendido, insultó a dos concejales y debió disculparse tras quedar grabado en la sesión

El hecho le sucedió al ex Presidente del HCD y actual secretario del cuerpo, Carlos Paz, quien mientras debatían el presupuesto para 2021 hizo en dos oportunidades la misma exclamación insultante para con dos concejales de los dos bloques opositores. En la sesión de hoy, última del año, tras ver que su exabrupto había quedado registrado en la emisión en vivo desde el recinto, terminó la última sesión pidiendo las disculpas del caso.

“Sé que no está permitido que el secretario hable, pero tiene que ver con una mención que hizo el concejal Marcelo Basilotta al inicio de la sesión. Me mostraron un video donde claramente cometí un exabrupto en la sesión del jueves pasado.

Agradezco el gesto de que no me haya nombrado en la sesión, pero me parece oportuno dar la disculpa pertinente en el mismo ámbito donde se produjo ese exabrupto. También con el concejal Pin, a quien le pido disculpas”.

“Yo emití una palabra equivocada cuando estaba haciendo uso de la palabra la concejala Natalia Ruiz. Yo siempre me manejé con respeto, fui 10 años concejal, presidente del bloque, presidente del Concejo Deliberante, oficialista y opositor, y siempre prioricé el diálogo, el consenso y el respeto. Por eso pido las disculpas del caso en el lugar donde se produjo el error”.

EL VIDEO Y AUDIO DE LAS EXPRESIONES FUERA DE LUGAR:

Pasado este momento, los ediles quedaron conformes, aunque esta situación no ayuda a la función del secretario, que tiene la difícil tarea de tener una relación coridal o al menos diplomática con la oposición para que el cuerpo funcione. Además, Paz no había sido de actitudes como esta a nivel público previamente, cuestión que seguramente ahora lo llevará a la reflexión o a tener mucho más cuidado, ya que el rol que hoy ostenta, así se lo exige.

Al menos, hay que valorar positivamente que lejos de excusarse, admitió su error y pidió discuplas. Hacerse cargo de sus palabras es algo que muchos políticos hoy en día no hacen y más de uno puede aprender de la reacción del día de la fecha que tuvo Paz al respecto.

El pedido de disculpas del secretario del cuerpo: