El gobernador Kicillof estuvo en la inauguración de dos jardines en Gral. Rodríguez

El acto se hizo en la mañana del jueves 17 de diciembre con la presencia del Intendente, Mauro García, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro de Educación bonaerense, Nicolás Trotta. Se trata de los Jardines de Infantes N°927 y N°928 de Altos del Oeste

El evento comenzó a media mañana, pasadas las 10 horas, en el Jardín N°927, ubicado en las calles Río Negro y Colombia, del mencionado barrio. Desde el Municipio indicaron que tanto ese establecimiento como el 928 “fueron finalizados con fondos municipales y provinciales”.

En rueda de prensa, el gobernador Axel Kicillof resaltó el trabajo con fuertes críticas a la gestión anterior a nivel nacional y provincial. “Una vergüenza. Alguno dirá que hago política electoral. Estuve recién con los maestros, está la familia del barrio. Esto se empezó en el 2014, se interrumpió durante los cuatro años de Macri y Vidal junto con la promesa de 3000 jardines. No sólo no hicieron lo nuevo, tampoco terminaron lo empezado. Yo no sé si es maldad, si es desidia. Si es saña. Ese es un gran error. Yo vengo inaugurando obras. Estoy terminando las obras que empezó Vidal, y no tengo problema en decir que las pocas que empezaron las voy a terminar. ¿Cómo se va a hacer política con la vida de la gente, con la vida de todos los días? Es una cosa espantosa“, manifestó.

Además, agregó: “Este jardín hacía falta, este barrio ha crecido mucho y le falta mucho en infraestructura. Y no tienen las familias la posibilidad de mandar los chicos a la escuela. Esta es la educación temprana, lo más importante, le da la posibilidad a los padres de trabajar, a las madres de tener su tiempo para dedicarse a otras cosas. Todo eso junto en un jardin que no se había hecho. Cuando asumimos nos habíamos puesto en la cabeza con Mauro que había que hacerlo, vino la pandemia, igual estuvimos trabajando todo el año, y hoy lo estamos terminando. Sin cargar las tintas, hay que hacer lo que hay que hacer. En ese sentido, en un trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y Municipio, nos hemos propuesto que todas las escuelas de la provincia que estaban en malas condiciones o sin terminar, se terminaran y se repararan. Eso implica 1726 escuelas hechas durante la pandemias. No nuevas, sino terminadas en cuanto infraestructura y también terminar las obras que se habían abandonado“.

En esa línea, sobre la necesidad de vacantes escolares en Rodríguez, el mandatario provincial remarcó: “Lo que hemos hecho contrarreloj es inaugurar obras y avanzar obras nuevas. Va a haber una quintuplicación del presupuesto en infraestructura escolar nacional, en la provincia de Buenos Aires también ha crecido mucho. Hay que dar respuestas con infraestructura pero ampliar el sistema porque la educación no son sólo edificios. El material humano es lo que más nos importa. Venimos de una etapa donde se los despreciaba, se los maltrataba. Y más allá de la cuestión político-partidaria se los ponía en la vereda de enfrente. Tenemos un ex presidente que habló de caer en la escuela pública, ha sido un insulto. La ex gobernadora se preguntaba para qué se abrían universidades en la provincia de Buenos Aires“.

Por último, ante la pregunta de si ya están los fondos asignados a los cargos para el personal de las instituciones que se están inaugurando en el distrito, explicó: “Hay veces que se trata de cargos nuevos. Otras de funcionamientos que estan apilados. Había instituciones educativas funcionando con un secundario, una parte de primaria y un poco de jardín. Es cuestión de redistribuir y hacerlo más lógico. Pero todo lo que inauguramos viene dentro de una planificación que tiene que ver con una situación presupuestaria que no es la mejor, una deuda de la Provincia que aún no se pudo arreglar. Todo eso tiene que ir marchando acompasadamente“.







Mauro García, por su parte, expresó: “Estos barrios son los más populosos, los que más crecimiento más crecimiento poblacional han tenido y los que más problemas tenían en encontrar sus vacantes en cercanías. Tenían que recorrer 15 kilómetros para encontar una vacante de jardín. Hoy lo podrán hacer en su barrio”.

Y cerró: “Durante cuatro años hay sectores que se relegaron. Por eso estos barrios van a tener dentro de poco el Plan Hidráulico, estamos mejorando con asfaltos, calles, estamos en pleno proceso de construcción de sala de atención primaria”.

Finalmente, la Comuna informó en un comunicado que “las autoridades firmaron un convenio a través del cual el Polo Industrial de nuestro distrito cede parte de sus terrenos para la construcción de la Universidad de General Rodríguez”.