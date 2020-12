El viento partió a un árbol y un poste y casi provoca una tragedia en la Plaza Sur

Ocurrió esta tarde en la plaza ubicada en las calles Cherubini y Rivadavia, alrededor de las 15.15 horas. Allí, mientras se llevaba a cabo una feria, una rama de un árbol cayó sobre una mujer, que debió ser hospitalizada con severas lesiones.

Según lo que contaron testigos en el lugar, una rama de gran tamaño cayó sobre un gazebo de muchos que estaban en el marco de una feria de mujeres emprendedoras y aplastó a una mujer que “paseaba con su familia”. Hubo otros testimonios en el lugar que hablaron de que “se partió el poste de luz y luego el árbol terminó sobre la chica”. De acuerdo a lo que mencionó una persona que tiene un puesto en la feria, “se llamó a los bomberos que le quitaron la rama y luego vino la ambulancia”.

De acuerdo a fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Anabela Ortellado, de 33 años. Habría sufrido politraumatismos varios y fractura de pelvis, tibia y peroné; aunque se encontraría estable en el Hospital Vicente López donde fue trasladada para la asistencia médica.

El viento de esta tarde fue muy fuerte y dejó muchas ramas a lo largo de la plaza, que terminó evacuada finalmente un poco más tarde. Una testigo dijo que no habría sido la rama la que se partió, sino el poste, en primer lugar, alegando que falta mantenimiento en la poda y en el cuidado general. Esto no se pudo confirmar al momento, pero hay unas cámaras en un punto de la plaza y una de esas cámaras tiene un ángulo de visión que debería resolver la situación, de modo que el Centro de Monitoreos podría traer algo de luz a cómo fueron las circunstancias del hecho. Seguramente servirá también una revisión del estado de la arboleda en general para ver cuáles ejemplares no están en estado para brindar más seguridad a los vecinos.

El poste fue removido del suelo y dejado roto en la tierra, pero las ramas caídas ya se retiraron. Hubo alguna persona más con un golpe y alguna menor con raspones, pero por milagro, no fue más grave.