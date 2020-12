La estafa recurrente: se hacen pasar por recolectores para pedir la tradicional colaboración

Durante el mes de diciembre los empleados de Terminal Multipropósito reparten tarjetas almanaque con el objetivo de una colaboración “a voluntad” de cada vecino. Como ya sucedió otros años, hubo gente que no trabaja para la empresa que se aprovechó de la situación. Cómo identificar a los estafadores.

Desde hace ya varios años, durante el mes de diciembre, los empleados de la empresa de recolección de basura, Terminal Multipropósito, reparten tarjetas a los vecinos de las diferentes casas donde se presta el servicio en busca de una colaboración “a voluntad” que sirve como un “plus” para fin de año a repartir entre los recolectores. Puede ser desde dinero hasta cualquier otro tipo de ayuda. “Hubo años donde gente nos ha dado una sidra o hasta una lata de duraznos”, han relatado algunos empleados.

La tarjeta que recibió el vecino el pasado 9 de diciembre. Tras consultas a empleados, comentaron que “ese día aún no se había arrancado a repartir tarjetas”.

Sin embargo, hubo gente que ha realizado estafas con esta práctica. Un primer punto para detectarlos es que van de casa en casa a pie y no con el camión. Suelen vender bolsas o directamente pedir la colaboración. Un vecino relató que el pasado 9 de diciembre, un sujeto “vino a mi negocio y me entregó la tarjetita, que tenía una firma atrás y un supuesto númoer de camión. Terminó pidiéndome $200. Le dije que no y me pidió comida. Andaba a pie y no tenía la ropa de trabajo”.

Ese otro punto también es clave. “Los recolectores pedimos la colaboración a los vecinos en nuestro horario laboral y en las casas por las que pasamos con nuestro recorrido. Por eso siempre van a ver el camión cerca y nos van a ver con nuestra ropa de trabajo amarilla con remeras rojas o azul. Son los que pasan siempre, la gente ya los conoce”, comentó un empleado.