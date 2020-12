Pablo Osuna: “Hasta que no lleguen nuevos móviles a Tránsito, no voy a estar contento”

El secretario de Transporte municipal habló de las carencias que sufre la Dirección de Tránsito. “Hemos hecho muchísimas cosas este año, invisibles, por ahí no le alcanza a la gente”, remarcó el funcionario.

En diálogo con el programa matinal “Sumate que no resta” en Radio Municipal, el secretario de Transporte municipal y titular de la seccional Luján-Gral Rodríguez de Camioneros, Pablo Osuna, se refirió a las necesidades de la Dirección de Tránsito, que depende de su área en el Municipio.

“Nada de lo que yo pueda llegar a decir, no es de público conocimiento. Hemos hecho muchísimas cosas este año, quizás invisibles, y por ahí no le alcanza a la gente. Hemos sido el primer distrito en abrir y poner las licencias en orden y empezar a otorgarselas a los compañeros. Agradecerles a los empleados municipales por volver después del Covid-19”, dijo.

Los móviles fueron noticia, también situaciones de los trabajadores del área

En referencia al estado de los móviles de Tránsito, expresó: “Todo el mundo sabe como estaban los móviles de Tránsito. Todo el mundo saben como están los camiones del Corralón Municipal. La gente tiene razón cuando pide móviles nuevos, y lo entiendo. Ojalá los pudieramos comprar. Pero tuvo mucho que ver la situación en que encontramos el Municipio y también tuvimos la pandemia. Como secretario de Transporte no dispongo de un fondo, dinero, para comprar vehículos. Eso pasa por el Intendente y los concejales. Aprobar y sacar un decreto para que se compren móviles para Tránsito urgente. Lo que nos han dejado es una vergüenza”.

“Estamos en una situación agobiante para el municipal de Transporte. Todos los días tenés que estar renegando para ver si el vehículo funciona o no funciona. Encontramos una situación catastrófica, nos fuimos adecuando. Tenemos la promesa de que se nos van a comprar móviles. Estamos esperanzados en eso. Se ha tratado de atender los reclamos de los compañeros municipales que son más importantes que tener un móvil o no. Que se sientan contenidos, que puedan tener su ropa, es más importante que un móvil para mí. Seguramente nos faltan cosas y fallamos, no es por falta de ganas. Es porque estamos en una situación económica comprometida”, agregó Osuna, que meses atrás y en medio de rumores de que habría presentado sus renuncia, se había quedado en el cargo pese a las salidas de algunos funcionarios de su área como “Teté” Dimécola (ex director de Transporte).

Por último, cerró con que “hubo una licitación” para la incorporación de vehículos, “pero hasta que no lleguen los móviles, no me pongo contento. Confiamos en el Gabinete y todo el equipo. Yo sé que la gente está desilusionada, enojada, pero tuvimos un año con pandemia, con muchos inconvenientes que resolver. Cada uno de nosotros dejó todo lo que podía y lo más importante que tenemos es el personal humano”.

Viviendas para afiliados a Camioneros

Desde hace unos meses, Camioneros Luján-Gral Rodríguez viene coordinando con el Municipio por un plan de viviendas para afiliados del gremio en un predio de la calle Di Marco, cerca del barrio Bicentenario y frente al camping que actualmente tiene allí el sindicato.

“Estuvimos reunidos con Mauro García. Hacer se van a hacer. Hay que ver unos pasos legales importantes. Se van a hacer 80 viviendas para los compañeros de Luján y General Rodríguez. Vamos a priorizar a los compañeros que no tengan vivienda; a las compañeras, que muchas que son jefas de familias que viven con sus papás, suegro, o pagan alquiler“, explicó.

Y sobre el hecho de tener afiliadas mujeres, detalló: “Tenemos en la recolección de residuos o en otra empresas. Se está imponiendo la compañera porque hacen cursos de capacitación, se estan preparando. Asombran porque se lo toman en serio. La mujer toma el desafío de querer manejar un camión. Nos pone orgullosos que hace muchos años que tenemos compañeras trabajando, algunas de 25 o 30 años de empresa”.