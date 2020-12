ATE anunció un paro de 72 horas en el Hospital Vicente López

En el día de hoy, comunicó oficialmente que impulsará una huelga de trabajadores en reclamo por el pago de salarios de los becados.

Según detalló la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), se trata de 28 becados que están en conflicto por su situación laboral. “La Comisión Directiva de ATE y la Junta de Delegados del Hospital Vicente López y Planes, le enviamos una nota al director, Dr. Cristian Varela, con las firmas de Policarpo Sosa y Daniel Pedernera en representación de la ATE. Mediante el escrito, le manifestamos nuestra desazón por la falta de respuestas por la situación laboral de 28 compañeros/as becados/as y por la falta de compromiso del pase de Becas IRAB, hemos decidido que realizaremos un paro, a partir del lunes 28 de diciembre a las oo horas hasta el miércoles 30 de diciembre inclusive”.

El gremio explicó que “vamos a realizar un paro total de actividades por 72 horas; corte de ruta con quema de neumáticos; y una olla popular. El hecho que lleguemos a esta situación que no deseábamos, fue provocada por la falta de decisiones políticas de funcionarios que además de ser insensibles, nos demuestran que, no están a la altura de las circunstancias, aquí está en riesgo el presente y futuro de compañeros y compañeras y de sus familias, que no tendrán comida en sus mesas, y ante tanta injusticia, los vamos a defender como corresponde”.

El comunicado de ATE apuntó con dureza al acta de compromiso firmada el pasado 10 de agosto por el Dr. Juan Sebastián Riera, Director Provincial de Hospitales de la provincia de Buenos Aires. En aquel documento, el funcionario “se comprometía a cambiar las Becas IRAB por Becas de Contingencia” y efectuar el pago en septiembre.

Tras las jornadas de paro de noviembre, se había llegado al acuerdo de que la Asociación Cooperadora les entregara el 4 de diciembre un cheque por $15.000 a todos los becados y el martes 15 otro por $17.000. Sin embargo, el conflicto continúa porque no hay indicios de resolución de la situación de estos empleados.