Vecinos venden la mercadería del camión incendiado en las redes

Tras el episodio ocurrido este lunes 21 de diciembre por la tarde cuando cientos de vecinos se llevaron las latas de durazno que transportaba un camión que se incendió en la Autopista, se supo que los productos están vendiéndose en las redes sociales.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes 21 y el camión quedó prácticamente calcinado en su totalidad. Cuando se enfrío, cientos de vecinos se agolparon alrededor del vehículo para llevarse la mercadería: latas de duraznos.

Inicialmente se pensó que se trataba de un saqueo, pero vecinos manifestaron que tenían “permiso” de llevarse las latas, básicamente por el hecho de que gran parte de la carga había sido afectada por el incendio. No importó mucho a la gente, que se las llevó de a decenas y centenas, pese a estar abolladas y quemadas en muchos casos.

La duda pasa ahora sobre si los duraznos estarán o no aptos para el consumo, mucho más cuando en las últimas horas trascendieron publicaciones en redes sociales de vecinos que intentan vender las latas, varias de ellas sin el envoltorio o con el mismo levemente despegado. En diálogo con La Posta, autoridades municipales comentaron que seguirán de cerca la cuestión para ver que las latas no se vendan en ningún comercio dado que “estuvieron expuestas a mucho calor y no deben estar aptas para el consumo”.