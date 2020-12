Anghileri ratificó su denuncia por irregularidades en las cuentas del Gobierno de Kubar

El ex intendente y actual concejal del Frente de Todos, Juan Pablo Anghileri, contó a Radio Municipal que ratificó su acusación por irregularidades que asegura haber detectado en la Rendición de Cuentas del ejercicio 2019, durante la gestión del ex mandatario de Juntos por el Cambio.

En mayo pasado y en una entrevista con La Posta, Anghileri ya había adelantado que había detectado “cosas muy llamativas” que iban a “terminar en denuncias penales”. Tras el rechazo a la Rendición de Cuentas 2019 en el Concejo Deliberante, esta semana el actual edil del Frente de Todos dialogó con el programa “Sumate que no resta” de Radio Municipal donde contó que fue a la Fiscalía a ratificar su denuncia, que en distintas ocasiones fue solicitada por nuestro medio al edil, aunque sin obtener respuesta.

Dijo que se trataba de un procedimiento bastante común y que, con él, también habían ido otros concejales de su bloque a firmar como “Reinaldo Cartu Torres, Emilse Portela y Fernando Vera”.

Sobre el avance de la causa en la Justicia, dijo: “Son llamativas las cosas que nos comentó el que estaba llevando adelante la parte de investigación. Me notificó que hay docentes que fueron citados a la Fiscalía y ninguno reconoció la firma de certificación de trabajos que se hicieron en las escuelas. Es más, aportaron información relevante a la causa. Y también que no conocen de esos trabajos que se hayan hecho en las escuelas. Fue lo que me transmitió la persona que me tomaba los datos”.

Dijo que las firmas eran “garabatos” y no coincidían con la “caligrafía prolija” de un docente. Y que debajo de la firma tenían leyendas como “maestro a cargo“. Y sentenció: “Los directores de escuelas tienen muchas funciones y responsabilidades. Es como que uno ponga ‘juez’ y abajo ‘abogado’. Hay cosas muy graves que se vienen encontrando, cosas muy burdas. Se elevó la denuncia de la UFI 10 al Tribunal de Cuentas y la está analizando”.

Otra cuestión irregular que mencionó es que tampoco coincidían los domicilios de ciertos proveedores. “El proveedor, cuando declaró en la Municipalidad su domicilio, se equivocó y el domicilio es en otro lugar“.

Por último, agregó: “Hay procedimientos que no tienen sentido y cosas que no se condicen con la administración pública. Van a analizar el expediente completos, no hay firma certificada de todos los docentes que hay en ese expediente. Yo aporté más cosas a la hora de ratificar la denuncia”.

Y cerró: “La Justicia tarda, no tendría que tardar. La Justicia lenta, no es justicia. Pero que haya un cuerpo de fiscales, que deben nombrar personal, que tienen falencias en la parte administativa y que aún así se ve que están trabajando, muestra a la sociedad que hay que creer en la justicia”.