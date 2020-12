Funcionario municipal contó cómo fue la situación con la pirotecnia sonora en Nochebuena y Navidad

Ezequiel Drago, de la Secretaría de Control Urbano, hizo declaraciones radiales donde detalló como fue el operativo de inspecciones y control de la prohibición para el uso de artefactos pirotécnicos sonoros en la ciudad.

El funcionario habló en Radio Municipal y explicó que “hubo mucha confusión” respecto de la ordenanza 4175 sancionada a fines del 2019 y que rige desde marzo de este año. “Recibíamos denuncias de que se vendía pirotecnia, pero llegabamos a los lugares y encontrabamos un comercio que vendía pirotecnia lumínica. En el celular debo tener 500 fotos, dado que la directiva era sacar fotos al permiso y al lugar y lo que vendía”, manifestó.

Drago es subdirector de Gestión Administrativa municipal.

Respecto de los puestos de venta frente a la Torresol y frente al kiosco del “Tati”, Drago remarcó que cumplían con la ordenanza y que vendían pirotecnia lumínica. Igualmente, sí reconoció que hubo incumplimientos en algunos barrios, principalmente los del límite con Moreno.

Leé también

“Se realizaron seis secuestros, nada demasiado grande, donde vendían pirotecnia sonora. Y tuvimos lío bárbaro en barrios lindantes con Moreno. Por ejemplo, en Güemes, las pimeras cuadras es Moreno. Había puestos arriba de los árboles prácticamente. En el Municipio de Moreno me explicaron que no tienen prohibicion pero estaban intentando controlar venta clandestina e ilegal. Sin embargo, a la entrada de Güemes no fueron nunca. Teníamos la queja del comeciante porque te vendía estrellitas o bengalas pero vos cruzabas una calle y del otro lado había un arsenal”, señaló.

Y agregó: “En Maravillas del Oeste también, sobre la Ruta 197 lo mismo. Con 15 compañeros y 4 funcionarios hemos tratado de llegar a todos lados. Somos conscientes de que es imposible cubrir cada rincón y de que algo se nos habrá escapado. Los barrios Pico Rojo, Los Troncos, El Casco, tuvieron algunas de estas situaciones. Yo lo relaciono más a esta cuestión, de tener el municipio vecino cerca y cruzar y comprar. Hemos estado en esos barrios, no había tantos puestos de venta pero del lado de Moreno sí. En el centro hubo unos cuantos controlados permanentemente”.

Drago aclaró que desde su área “tuvimos una charla con un especialista por el tema pirotecnia para poder distinguirla. Las llamadas ‘tortas’ yo hubiese pensado que eran de estruendo y hay ‘tortas lumínicas’. Ante cualquier duda nos consultaban los inspectores”.

Y concluyó en que “el problema estuvo más en el uso que en la comercialización. La ordenanza prohíbe ambas. No hemos tenido dificultades en la comecialización, nada de situaciones extrañas como sí se vio en Moreno. Se ha difundido bien la ordenanza y lo han entendido los comerciantes. El uso, en los barrios lindantes de Moreno, el acatamiento no fue el esperado. Tendremos que trabajar más sobre eso. Es un trabajo de concientización, el vecino que compra en otro distrito lo va a seguir haciendo y obviamente si detectamos el uso labraremos la infracción correspondiente”.