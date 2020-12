Susto de una joven asaltada por motochorros en Malvinas

Le ocurrió en la noche del miércoles 23 de diciembre a una joven de 21 años en las calles Estrada y Lainez.

La chica había salido de trabajar y se dirigía a su casa. Estaba a unas seis cuadras de llegar cuando, cerca de las 21.15 horas, fue interceptada por motochorros.

“Eran dos, creo que en una moto de 150 cc. Me pusieron un arma en la cabeza pidiéndome el celular y les dije que se lo daba pero que por favor no me hagan nada”, comentó la chica. Y dijo que se llevaron su Motorola G8.

“”Es inexplicable como tanto sacrificio vale la nada misma y eso vale tu vida a cambio”, cerró indignada en un descargo que hizo en las redes sociales.