Darío Kubar sostuvo que “hoy en General Rodríguez, lo fundamental es la seguridad”

Además, realizó fuertes críticas hacia la dirección del Hospital Interzonal Vicente López y Planes. “Varela debe dar un paso al costado y no sé qué esperan para hacerlo”, aseveró el ex intendente.

En una de las varias cuestiones dialogadas con La Posta (que vamos separando por la variedad temática), tras un año donde la pandemia llevó a pocas entrevistas con el anterior intendente, Darío Kubar dio un pantallazo general de la actualidad política de General Rodríguez tras cumplirse el primer año de gestión de Mauro García. En este sentido, el ex jefe comunal se mostró más cauto de lo esperable respecto del intendente, pero sí aprovechó a criticar cuestiones de áreas específicas “como vecino”.

“Soy muy respetuoso de los concejales, que son los que tienen la voz y representación de los vecinos. Como vecino opino y utilizo mucho las redes sociales, porque hoy no está la forma de llegar a los vecinos por la pandemia, y ahí uno también va viendo y analizando cuáles son las preocupaciones de la gente y los dirigentes políticos tenemos que saber qué le preocupa a la gente”, expresó Kubar, y sostuvo que “hoy en General Rodríguez, lo fundamental es la seguridad”.

En este sentido, cuestionó a los ediles del Frente de Todos por haber mostrado en una de las últimas sesiones del Concejo Deliberante “un cartel que dice ‘Navidad sin presos políticos’”.

Según el ex intendente, eso “demuestra que la agenda del oficialismo no es la misma que la de la gente. A mí me gustaría tener un cartel que diga ‘Navidad sin vecinos asustados y encerrados’, sin vecinos que son damnificados, golpeados, tiroteados; un cartel que diga ‘Basta de inseguridad’. Todos sabemos que no son presos políticos, son políticos presos por actos de corrupción”, aseveró.

Y continuó: “La agenda de algunos no es la de la gente. La agenda de la gente tiene que estar puesta en la seguridad y otra de las grandes preocupaciones que tiene nuestro pueblo es la posibilidad de trabajar. La gente quiere trabajar y no quiere vivir más de los planes sociales ni de la asistencia del Estado, y hoy nadie se está ocupando de eso”, objetó.

Pidió la renuncia del Dr. Varela a la dirección del Hospital Vicente López y Planes

En otro tramo de la charla, Kubar se mostró muy crítico ante la dirección del Hospital Interzonal Vicente López y Planes al considerar que “es muy crítico lo de la dirección” del nosocomio. “Con el Dr. (Carlos Christian) Varela a la cabeza, es una dirección que no está a la altura de las circunstancias. Yo no puedo creer cómo el Intendente municipal… y se lo dije, que no pague costos políticos de seguir sosteniendo esa dirección porque asumieron ellos y empezaron los problemas”, dijo con contundencia.

A partir de ello, Kubar empezó a recordar que en marzo se dio el cierre de la terapia intensiva de Pediatría “porque ellos dejaron sin renovación de contratos o reválidas a montones de profesionales”; después, “el problema de los nombramientos”; “después saltó el COVID, donde desde agosto hasta hoy no cobraron una veintena de trabajadores y la excusa de Varela es que el ministro, que la resolución, que no sé, qué se yo, y nunca se hace cargo. Parece que no se enteró que es el director del hospital, detalló.

En definitiva, “Varela debe dar un paso al costado y no sé qué esperan para hacerlo”, sentenció Kubar.