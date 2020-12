Darío Kubar: “La pandemia descolocó, pero el Gabinete no acompañó a Mauro García”

El exjefe municipal cargó contra el equipo de trabajo del Intendente debido al desempeño que tuvo. “Al inicio de la pandemia, al desarrollo y al día de hoy se lo ve muy solo (a García)”, sostuvo.

El ex intendente de General Rodríguez y referente de uno de los bloques opositores en el Concejo Deliberante (Juntos por el Cambio-Vidal Conducción), Darío Kubar, dialogó en exclusiva con La Posta Noticias y se refirió al aniversario de la gestión Mauro García a cargo del Gobierno municipal.

En principio, Kubar analizó lo que fue el 2020 en general desde su perspectiva. “Ha sido un año difícil, no esperado, en cómo se fue llevando adelante. Venía transitando con normalidad hasta marzo, hasta que todos entramos en esta pandemia y en esa lucha que nos llevó a estar mucho tiempo encerrados, aislados, distanciados, y pasaron muchos meses y todavía estamos en una nueva normalidad que parece que vino para quedarse un tiempito hasta que la vacuna vaya llegando a todos los sectores y podamos, de a poco, recuperar el camino que veníamos trayendo”, reflexionó.

No obstante, “esto también ha sacado lo mejor de muchos de nosotros, ha mostrado lo importante que es estar cerca de la gente. En mi caso, la pandemia hizo que nos tengamos que poner a disposición del vecino y estar cerca”, sostuvo el exjefe comunal. En este marco, “el Gobierno municipal recién comenzaba a armarse, lo agarró en el tercer mes, recién armando el gabinete. Entonces, hizo que mucha gente tenga nuestro contacto, nuestros teléfonos y haya acudido en busca de ayuda en los momentos difíciles, por el miedo que generó esta pandemia y ahí estuvimos asistiendo, trabajando, escuchando a los vecinos, poniéndonos a disposición del Gobierno municipal”, destacó.

Fue así que Kubar aclaró: “Hemos tenido muy bien diálogo en el inicio de la pandemia. De hecho lo seguimos teniendo, con temas que cuando nos preocupan se los trasladamos directamente al Intendente o a las personas que nosotros sabemos que son de extrema confianza. Generalmente el canal de diálogo es a través de nuestros concejales y con el presidente del Concejo Deliberante, Manuel Anigstein”.

Cómo es su relación actual con Mauro García

Durante la misma charla, Kubar comentó que su conexión con el actual intendente “se dio muy estrecha en la transición, de manera inédita hemos abierto totalmente cada una de las secretarías y hemos llevado adelante una transición ejemplar”. Y afirmó: “No teníamos nada para ocultar y acompañamos todo ese proceso desde el día que tuvimos la reunión con el Intendente García, cuando él era intendente electo y yo intendente municipal, al día siguiente de la elección”.

Asimismo, si bien reconoció que “había una situación compleja”, objetó que “no llega a lo que hoy quisieron definir como ‘un Municipio quebrado’. Ese relato se cayó cuando tres meses después en la apertura de sesiones el Intendente municipal dice que ya tenía superávit en las cuentas municipales. Con lo cual nadie agarra un municipio quebrado y en tres meses sobra plata”, sostuvo.

“La pandemia descolocó, pero el gabinete no acompañó”

Por otra parte, Kubar cargó contra el equipo de trabajo del Intendente Gardía, al afirmar que “hay algunas falencias que tienen que ver con el funcionamiento del gabinete”. “Con o sin pandemia, en los momentos difíciles es donde se ve más el equipo y al Intendente municipal se lo ha visto muy solo, al inicio de la pandemia, al desarrollo y al día de hoy se lo ve muy solo. No ha habido un acompañamiento del amplio gabinete municipal que es, con más funcionarios de los que tenía en mi gestión”, arremetió el opositor.

Y aseveró: “La pandemia descolocó, hizo que la prioridad vaya para otro lado, pero el gabinete no acompañó”. “Los veía trabajando a Manuel Anigstein, a Pablo Osuna en los operativos y controles, pero había funcionarios y concejales que no se veían, que no aparecían”, insistió.

“Se lo ha visto al concejal Diego Escobedo, que no es del mismo espacio político que el Intendente. Él representa a La Cámpora y se lo ha visto trabajando muy activamente con su militancia. Pero no más que eso”, opinó Kubar, y agregó: “Esto tiene que ver con esos grandes acuerdos de distintos sectores que terminan siendo heterogéneos y que no logran fusionarse en un proyecto común, donde en cada secretaría les cuesta combinar”.

En esta misma línea, aseveró que “hoy las internas han marcado el primer año de gestión del Intendente García”.

Los aspectos positivos de la gestión de García

“El primer punto positivo es la continuación y culminación de muchísimas de las obras que nosotros habíamos planificado y puesto en marcha. La culminación del Plan Hidráulico; de la Ruta Provincial Nº 7, que la gestionamos y la seguí por hasta debajo de la cama a la gobernadora (María Eugenia Vidal) y al ministro de Infraestructura (Roberto Gigante) y logramos licitarla y ponerla en marcha completa. Haber seguido ese envión de obras fue muy importante”, valoró Kubar.

En segundo término, expresó: “Celebro, y se lo dije al Intendente municipal, el hospital para COVID que se hizo. Eso fue una muy buena noticia para los vecinos de General Rodríguez, que se sumó a formar ese complejo hospitalario con dos hospitales que habíamos hecho nosotros. Es decir que el foco que pusimos en la Salud y en el lugar que elegimos también fue tomado positivamente por otra gestión. Entonces, hubo una buena continuidad en muchas de las políticas de Estado que nosotros instauramos”.

En síntesis, “el punto más sobresaliente de la gestión fue reconocer que se puede seguir sobre un camino marcado, cada cual con su matiz y su propia impronta”, culminó el referente de Juntos por el Cambio-Vidal Conducción.