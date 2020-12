Le robaron la bicicleta a mano armada y la encontró desarmada a casi 8 kilómetros

Fue en la noche del lunes 28 de diciembre. Un joven volvía de Luján por la Autopista y fue interceptado por motochorros en la bajada de la Ruta 28. Horas después halló el rodado en el barrio Parque Rivadavia.

Ezequiel, la víctima, contó a La Posta que el se desplazaba en una bicicleta RNS rodado 26 que “uso para correr”. En la autopista, “mientras volvía de trabajar, había visto a dos hombres con ropa de trabajo en una moto Honda Twister roja y negra. Pensé que ellos también volvían de trabajar pero fueron los que me interceptaron. Me apuntaron con un arma para quitarme la bici”.

Y explicó que “el que estaba atrás del que conducía, alzó la bicicleta y cuando arrancaron quise tirarlos de la moto pero me volvieron a apuntar y me dijeron que si me resistía me disparaban ahí nomás. Los tuve que dejar ir”.

Finalmente, hizo publicaciones en las redes sociales para avisar sobre el robo sufrido y difundir fotos de su rodado. A raíz de ello lo contactó un vecino de Parque Rivadavia que le dijo que la bicicleta se encontraba tirada en el pasto en la calle 25 de Mayo entre Almafuerte y Gral San Martín, a metros de la Escuela 7. Encontró allí sólo el cuadro y el manubrio, ya que el asiento y las ruedas no estaban.