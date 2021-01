Comenzó la vacunación contra el Covid-19: prioridad al hospital, pero aún no llega para SAME

En la mañana del miércoles 30 de diciembre, se inició la aplicación de la vacuna Sputnik V en el Hospital Vicente López. Son 450 dosis para el personal del nosocomio provincial, aunque no estarían contemplados los empleados del SAME en esta primera etapa por ser empleados municipales. Hay gestiones para que se los incluya, pero no está firme aún.

Según fuentes oficiales, se vacuna en tandas de cinco personas y hasta un total de 30 diariamente. El operativo está coordinado con el Ministerio de Salud de la Provincia.

Los primeros en vacunarse fueron el director del hospital, Cristian Varela; el encargado de automotores, Damián Laos; una doctora de Terapia Intensiva, Diana Maestro; el jefe de limpieza, Javier Carreño; y una doctora de guardia, María Cayetano.

De acuerdo a lo que comentaron fuentes consultadas a La Posta, se continuará con un cronograma de 30 vacunaciones diarias y la agenda “está cubierta hasta el jueves próximo”.

Sin embargo, sólo está destinado este cargamento de vacunas al personal del Hospital y no incluiría en este proceso inicial a los empleados del servicio del SAME, un área esencial y también de máxima exposición ante el Covid-19.

Según se pudo averiguar de varias fuentes, esto se debe a la razón de que esta primera etapa del operativo está coordinada por Provincia y destinada al personal del nosocomio provincial, cuando el SAME depende del Municipio. Aunque circuló la información que desde la Comuna insistirían para incluir en esta etapa a los trabajadores del sistema de ambulancias, aún no hubo novedades sobre si serán o no vacunados.