Dos personas resultaron heridas tras un choque entre una camioneta y una moto

El incidente vial tuvo lugar en una esquina del casco urbano. Los heridos estaban lúcidos pero con golpes y recibieron atención de bomberos.

Una camioneta Renault Kangoo y una motocicleta Honda RX 125 cc. protagonizaron un accidente en la tarde del viernes 1º de enero que tuvo como saldo dos personas heridas, ambas ocupantes de la moto.

El siniestro tuvo lugar en la esquina de Balcarce y Moreno, en pleno centro de General Rodríguez, y debido al mismo fue demorado el conductor de la camioneta, de apellido Sosa (59 años) y con domicilio en el barrio Figueroa Alcorta. En tanto, en la moto iba una pareja integrada por Corsiglia (37), domiciliado en Open Door, y Torres (28), quienes sufrieron heridas leves.

Los vehículos implicados en la colisión –cuyas circunstancias todavía están estableciéndose– en principio habían sido confiscados por personal de la Comisaría Primera, sin embargo se conoció que luego fueron entregados a sus dueños.

Además de personal policial, también trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios, quienes se encargaron de asistir a los heridos. Hace tiempo que no se veía a bomberos salir por accidentes que no requieren extraer a personas o evitar peligros con combustible. Quizás tenga esto relación con que los últimos días, por falata de médicos, el SAME tiene la mayoría del tiempo un sólo móvil.