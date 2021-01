Motochorros armados le robaron cuando esperaba el colectivo para ir a trabajar

Le ocurrió a un hombre de 41 años el jueves 31 de diciembre alrededor de las 5 horas sobre la Av. Bernardo de Irigoyen.

Alberto esperaba el colectivo allí para ir a trabajar cuando dos delincuentes en una moto lo abordaron para robarle, intimidándolo con un arma de fuego.

Según consta en la denuncia que radicó la víctima, los ladrones se movilizaban en una moto Yamaha RX 250 cc y le apuntaron en la cabeza con un revólver calibre 38 corto.

Le quitaron el teléfono celular y se dieron a la fuga, aunque la mayor preocupación del hombre es la inseguridad que siente en esa parada a la que tiene que concurrir todas las madrugadas para ir hacia su trabajo.

Durante la mañana también circuló una versión de que en la Clínica habría sido atendido un joven por un hecho similar, pero en Vengochea, donde supuestamente logró huir de malvivientes en moto que le habrían intentado disparar. El hecho no pudo chequearse porque oficialmente no habría denuncia al momento o no trascendió.