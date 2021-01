Kubar, sobre la interna de JxC: “No me preocupa si hay o no PASO, eso le debe preocupar al otro sector”

El ex intendente habló sobre el escenario político hacia este año electoral y el espacio que está armando.

Además de realizar un análisis y reflexión sobre la gestión municipal de Mauro García, Darío Kubar comenzó a palpitar el 2021 en torno a las elecciones legislativas. Por el momento, Kubar está dentro de las filas del posible candidato por la Provincia, Joaquín de la Torre, junto a otros dirigentes e intendentes de JxC en una variante más peronista-cambiemita, a diferencia del pasado, cuando predominaba el PRO.

De la Torre, en épocas en las que estaban en la gestión. Hoy, él representa a un amplio sector de peronistas en JxC.

En este sentido, el ex jefe comunal aseguró: “Estamos definidos dentro de un espacio y estamos trabajando fuertemente para fortalecerlo y ampliarlo. Por eso junto a Joaquín de la Torre, Miguel Ángel Pichetto, Jesús Cariglino y varios intendentes más como el de San Miguel, de Chivilcoy, de Azul, de San Nicolás, estamos conformando un espacio fuerte dentro de Juntos por el Cambio con identidad peronista para fortalecer este espacio y sumar a aquellos peronistas no kirchneristas”.

Y consideró: “Estamos en la discusión. Pero la discusión de la candidatura la tiene que definir la gente”.

Kubar y Nino, en otras épocas. Hoy, lideran en gran medida la oposición, o al menos, gran parte de los dos bloques del HCD. ¿Habrá internas?

En cuanto al pedido de suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Kubar no se mostró preocupado, sino que manifestó que “más preocupados deberían estar del otro sector si se suspenden las PASO”. De todas formas, sostuvo: “Yo creo que no se van a suspender y si no, se dirimirá de otra forma con otro tipo de interna”.

“Yo creo que va a haber PASO y estamos dispuestos de que se defina en las PASO”, enfatizó el referente de Juntos por el Cambio-Vidal Conducción, quien a su vez se refirió al comité de la Unión Cívica Radical de General Rodríguez. “Yo creo que la conducción del otro bloque es del ex senador Santiago Nino. Ahora va para conducir el radicalismo”, con quien aseguró tener una buena relación.