Brutal choque en la Autopista: tres personas heridas y una denuncia por abandono de persona

El episodio ocurrió en horas del mediodía de este domingo 3 de enero. “Fue un accidente de alguien que choca a la gente y se va, dejándonos varados”, acusaron desde la familia de los damnificados. Mirá la entrevista.

Leandro Bravo tiene 32 años, vive en el barrio porteño de Villa Luro y es padre de un bebé que este domingo cumplió un mes. De hecho, ayer mismo se estaba festejando el cumplemes en el partido vecino de Luján, sin embargo, la celebración se vio empañada alrededor de las 12:45 horas, cuando Leandro recibió un llamado de su padre, Ricardo (62), notificándole que había sufrido un accidente de tránsito en el kilómetro 50 de la Autopista, jurisdicción General Rodríguez, con sentido a la localidad vecina, más precisamente a la mencionada fiesta.

“Nos chocaron y no sé si tu mamá está muerta. Estamos acá en la Autopista”, habrían sido las palabras del hombre de 62 años a su hijo Leandro. Ricardo estaba junto a su esposa Marta (64) y su cuñada Alicia (56) a bordo de un automóvil Peugeot Partner (Nº de dominio: JEF 147). Ante ello, Leandro se dirigió hacia el punto del siniestro y encontró un panorama desolador. Su madre ya había sido derivada al Hospital Municipal de Moreno, mientras que su tía, inmovilizada sobre una camilla, estaba esperando una ambulancia para ser trasladada al Hospital Vicente López y Planes. En tanto, su padre, en estado de shock, desorientado y con la cabeza hinchada, se encontraba fuera de peligro, pero su hijo lo llevó al nosocomio en su auto particular.

En diálogo exclusivo con La Posta Noticias, el propio Leandro contó qué fue lo que sucedió en la Autopista y cómo se habría ocasionado semejante accidente que tuvo como saldo a tres personas heridas, dos de ellas comprometidas. “Estaba en Luján festejando el mes de mi hijo. Mis viejos se querían sumar a este festejo y me dijeron que iban a venir. Me mandaron un mensaje cuando estaban en General Rodríguez, después no me llamaron, me extrañó y terminé recibiendo el llamado de mi viejo con todo lo que pasó”, comenzó relatandodo Leandro.

Acorde al relato de su padre, todo comenzó con la aparición de una camioneta Volkswagen Amarok de color negra. Según le habría manifestado el hombre de 62 años, “él le dio paso a una Amarok negra, sobre la cual todavía se desconoce su paradero, porque el señor venía apurado, pasando autos. Se tiró del lado derecho, mi viejo iba del izquierdo, comprometiendo también al tránsito”, continuó el joven desde las adyacencias de la Comisaría Primera de General Rodríguez, donde radicó la denuncia y debió retirar el vehículo chocado.

Y añadió: “La camioneta no solamente rebasa a la camioneta de mi viejo, sino que se tira al lado derecho como diciéndole que lo tenía que dejar pasar y tocándole el guardabarros del lado izquierdo, rompiéndole la rueda y parte del paragolpes, haciendo que mi viejo pierda la estabilidad y choque contra el guardarrail y vuelva al Acceso Oeste en dirección a Luján en el acceso rápido”. La camioneta nunca se detuvo luego de la colisión.

Debido al impacto, la madre de Leandro -cardiaca y con problemas de presión- sufrió una fisura en el brazo derecho con un conrte profundo en la frente; la tía, asmática, una fractura un dislocamiento en el hombro derecho y una fisura en la columna. Finalmente, el padre, diabético, politraumatismos. Tanto Ricardo como Marta afortunadamente fueron dados de alta, sin embargo, Alicia sigue internada y en las próximas horas será intervenida quirúrgicamente.

“Esto fue un accidente de alguien que choca a la gente y se va, dejándonos varados, con tres personas que hoy están luchando por sus vidas”, manifestó Leandro, indignado por la situación que le está tocando atravesar.

“Justo en ese kilómetro no hay cámaras”

Durante la entrevista, Leandro también contó sobre si le fue posible acceder a un material fílmico propiedad de la Autopista para poder identificar a la Amarok en cuestión. Sin embargo, la respuesta que recibió no fue óptima. “Pregunté a la Autopista y justo en ese kilómetro no hay cámaras. Hablé con los jefes de Tránsito, de Vial, y me dijeron que del kilómetro 45 pasando el peaje ya no hay más cámaras”, mencionó.

Además, afirmó: “Me despacharon diciéndome que vaya a luchar por las vidas de mi viejo y mi vieja, y después que me fije qué hago”. “Quizás tienen razón”, reconoció, pero a su vez admitió: “Me siento mal porque hay un hijo de p*ta en la calle que no se hizo cargo, que arruinó a una familia y no se hizo cargo”, sentenció.

Si sos testigo del accidente o tenés alguna información, comunicate al 1161447468.