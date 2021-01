Fiesta en la calle en año nuevo: Tras golpes y balazos quedaron tres heridos

El 1 de enero tuvo de todo. Accidentes, un homicidio y un incendio importante de tipo intencional. Por si eso fuera poco, también tuvo varios operativos por fiestas clandestinas donde el área de Seguridad comunicó que se lograron desactivar algunas reuniones grandes. Pero por otro lado, no fueron pocos los que señalaron la conflictiva fiesta del barrio Juan José, barrio ubicado detrás del supermercado francés de la Ruta 7 y Parada Los Abuelitos. Esta fue muy grave y terminó con golpes, tiros y heridos y en esta nota quedan expuestos los hechos y las graves imágenes.

A nuestro medio llegaron múltiples versiones, pero desde el ámbito oficial, recién se consiguió la información hoy. Según los vecinos del barrio, un grupo de gente, mayormente entre jóvenes y de algo más de 30 años, se habría juntado en la esquina de Abdala y San Lorenzo para celebrar el año nuevo con música y mucho movimiento.

El primer video:

Esto tuvo una convocatoria numerosa y extendida en el tiempo y muchos hablan además que lejos de desalentar la masiva concurrencia, había presencia de organizadores y ellos hasta se ocuparon en plena calle de la limpieza.

En algún momento de la noche comenzó una pelea y luego de esta pelea se acercaron varias personas a responder porque “le habían pegado al hermano de alguien”. Dado que las versiones son muchas y los protagonistas también, pero que oficialmente no hubo ningún organismo que se acercara hasta el día siguiente, no se pudo chequear la información. Sin embargo, el domingo llegaron más detalles de los incidentes y se habló específicamente de heridos de bala que no iniciaron denuncia.

Según las versiones de anoche, en la fiesta habían aparecido en escena un grupo de deportistas de kickboxing muy reconocidos y profesionales y a uno de ellos lo habrían golpeado con un objeto contundente. Luego algunas menciones definían que un joven de nombre Pablo Cisneros llegó al sitio y extrajo un arma de fuego, disparando sobre los tres peleadores profesionales: “el zurdo” Leandro Dapueto y junto con él estaban presentes también Santiago Giménez y el reconocido campeón local Nicolás Vega. A los tres, este sujeto los habría baleado con distinta consideración. Según allegados, a Vega lo hirieron en la rodilla y Dapueto había recibido un balazo en una pierna y perdido bastante sangre.

Gimenez y Vega, en la ambulancia, con sus heridas y sin muchos detalles.

A muchos vecinos les llamó la atención que no se habló del tema, pero es que ha sido muy difícil conseguir respuestas oficiales en estas fechas y en especial de este tema. Recién este lunes se informó que a raíz de lo manifestado desde el hospital, quedó anotado un hecho que vinculó a estos sujetos y dio por confirmada la balacera.

Pasado todo esto, recién salió a la luz un video que estaba circulando por redes, que muestra el preciso momento en el cual se producen los disparos, que habían sido una consecuencia de una pelea de grupos en la que también alguien apareció con un bate de béisbol y golpeó a uno de los protagonistas.

Descontrol, desatención y confusión

Más allá del tema de lo que se cataloga o no una “fiesta clandestina”, luego de enormes errores gubernamentales a nivel nacional respecto de cosas que se permiten y cosas que no (el Gobierno ha sido muy confuso y contradictorio y lo sigue siendo), lo cierto es que este tema viene pasando en mayor o menor medida en toda la Argentina. La cuestión más grave y que excede la pandemia es que según muchos vecinos hubo incidentes, algunos dijeron que hubo un auto que atropelló gente y todos coincidieron que hubo tiros y trifulcas con heridos que terminaron saliendo a la luz luego.

Respecto de la vigilancia o aparición de las autoridades pertinentes, se sabe sólo que pasaron dos móviles por los llamados, pero sin trabajo de prevención ni de respuesta posterior. Según declaraciones de la secretaria de Justicia y Seguridad, no tenían reporte claro de lo acontecido y en el lugar de los hechos nadie les detalló al respecto. Al momento, según las fuentes, tampoco habría rastros del joven que disparó.

Hay fotos y videos que han sido subidos a las redes, algunos de mala calidad no permiten ver incidentes, pero el video que muestra toda la situación de los balazos, está y una parte de ese video llegó a nuestro medio.

El video de los balazos y la multitud agrediéndose

Sea como sea, lo ocurrido allí el 1 de enero, dejó a mucha gente enojada y asustada y un sentimiento de desprotección, impunidad y descontrol que reflejaron los vecinos con decenas de mensajes y comentarios desde el primer día del año, dado que todo esto pasó con una multitud, en plena calle y durante toda la noche, sin que se logre prevenir la peor de las “fiestas” desde los organismos pertinentes.