Habló uno de los primeros vacunados contra el Covid-19 en Gral Rodríguez

Se llama Javier Carreño, jefe de limpieza del nosocomio local de 55 años de edad. Fue el segundo vacunado con la Sputnik V luego del director Cristian Varela. En declaraciones radiales contó sus sensaciones tras recibir la dosis.

Carreño habló con Radio Municipal y explicó que “hubo que charlar con la Dirección para organizar. Soy supervisor de limpieza. Yo el 30 de octubre tuve un infarto agudo, le pregunté al cardiólogo si podía hacerlo y como me dijo que sí, me anoté. Me llegó el mail con fecha y horario, y estuve dentro de los primeros cinco”.

Carreño, el primero desde la izquierda, junto a los primeros cinco vacunados.

Luego, sobre las suspicacias sobre la vacuna rusa, expresó: “Todo el mundo tiene esas dudas. Te hacen esperar media hora después de la inyección. Luego me salió una pequeña dureza en el puntito en el brazo donde me dieorn la vacuna, que a veces suele pasar. Estuve charlando con otra gente que se vacunó en otros turnos y me contaban que algunos sentían que les dolía un poco el cuerpo y se sentían decaídos. Yo no tuve ningún síntoma de nada, fui a caminar una hora ese día”.

Entre risas, agregó: “En febrero, si ven que los que nos vacunamos primero estamos bien, va a haber mucha demanda para querer vacunarse. La gente tiene esa incertidumbre. Igual, todos los organismos son diferentes y habrá gente que le hará bien y otros que no, también creo que influye como uno va predispuesto”.

Por último, cerró: “El 20 de enero nos toca darnos la segunda dosis. En el certificado que te dan te dicen que podés levantar temperatura, tener dolores en las articulaciones, que te puede quitar el apetito, entre otras cosas. Te piden que te sigas cuidando igualmente. Yo tengo a cargo a 87 personas y hay que seguir cuidándose”.