Policía Federal detuvo a un hombre y secuestró millonario cargamento de pirotecnia en Las Latas

Fue durante el operativo que se realizó ayer por la tarde en Ruta 24 y Av. Ricardo Balbín, a metros del cruce con la Ruta 7. El secuestro fue realizado por agentes de la División Unidad Operativa Federal Mercedes.

Según la información oficial, se detuvo la marcha de una camioneta Mercedes Benz que transportaba gran cantidad de cajas en su interior. “Al preguntarle al conductor del vehículo por los elementos transportados se mostró nervioso y con respuestas evasivas“, explicaron desde la fuerza federal.

Al verse ante la presencia de un posible delito, los efectivos policiales tomaron contacto con el Juzgado Federal de Mercedes, a cargo subrogante del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, Secretaría Penal N° 2 a cargo del Dr. Guillermo Schanider, ordenó la requisa del vehículo, donde se logró establecer que los bultos contenían fuegos artificiales, de todo tipo y modelo, de origen importado sin la documentación correspondiente que avale su ingreso al país.

Por ello, se produjo la detención del conductor y el secuestro de la pirotecnia, valuada en aproximadamente 3.000.000 de pesos, quedando a disposición del magistrado interventor en la causa por Infracción a la “Ley de Contrabando”.

Ezequiel Drago: “Vamos a hacer más operativos como éste durante todo enero”

El subdirector de Gestión Administrativa municipal manifestó que “el operativo fue conjunto entre Secretaría de Seguridad, Secretaría de Control Urbano, con Policía Federal que trajo personal de Capital Federal y gente de su jefatura. Hemos hecho un control sobre Ruta 24 tanto para temas de transporte de mercadería, control de vehículos y demás”.

Y detalló: “Hemos procedido a un decomiso de mercadería de un vehículo que transportaba sin contar con documentación correspondiente. No tienen habilitación, el conductor y acompañante no tenían libreta sanitaria, no hay documentación de procedencia de la mercadería, es decir que no hay factura emitida”.

Además, explicó: “Policía Federal actuó en la parte operativa, que tiene que ver con la justicia federal. Acá hay un delito federal por la falta de emisión de factura, intervendrá AFIP. Nosotros intervenimos con la justicia contravencional. Labrarermos las actas correspondientes y se decomisa”.

¿Qué pasa con los alimentos secuestrados?

“Se presume que no es apta para el consumo humano por no tener la procedencia demostrada. Si el titular puede acreditar ante el Juzgado de Faltas esa documentación, se devuelve. La posibilidad de la devolución está. Esto queda, mientras tanto, bajo la guarda de Control Urbano”, refirió Drago.

Por último, explicó: “Si no se llega a devolver, el Juzgado de Faltas define que destino darle a esta mercadería, que no está vencida ni requiere frío. Son alimentos secos. Se podría dar otro destino, pero lo tendrá que determinar el Juez con la información que le damos nosotros”.

Y cerró anunciando que habrá más de este tipo de operativos de control: “Empezaremos a hacerlos de forma más periódica. Este fue el primero pero seguirán en otros lugares en el mes de enero”.