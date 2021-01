Crecen las quejas y la preocupación por el pésimo servicio de ABSA en todo el distrito

Vecinos y vecinas de distintos barrios de General Rodríguez manifestaron a La Posta Noticias su desencanto con la empresa prestadora del servicio y detallaron cuáles son las imperfecciones que están padeciendo.

A raíz de un artículo de nuestro medio publicado este lunes 4 de enero sobre un caso de pérdida de agua en el barrio Casco Chico, cientos de vecinos y vecinas de distintos puntos de la ciudad comentaron a través de la red social Facebook los inconvenientes que están teniendo en el último tiempo con el servicio de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA).

Entre los barrios que más se destacaron entre los reclamos vecinales, se encuentra el Bicentenario, donde, según comentaron, “las cloacas están saliendo por las calles“, generando un olor nauseabundo en la vía pública que impacta además con la reproducción de mosquitos en una época del año donde el dengue está al acecho. En ese mismo barrio, una vecina afirmó que “no hay presión desde el 24 (de diciembre). Desde la oficina de ABSA nos dijeron que teníamos que poner tanque y bomba”, dijo que le habrían dicho desde la empresa.

Leé también

El casco urbano de General Rodríguez es otro de los puntos en cuestión. Por ejemplo, en la vereda de un supermercado ubicado Bv. Bernardo de Irigoyen las denuncias se repiten: “sale una cascada de agua”, comentaron, y añadieron que el “verdín es peligroso para cualquiera que pase por ahí”; también en Balcarce y Avellaneda, donde “hay dos pérdidas importantes”. Otra de las locaciones céntricas donde hay desperfectos del servicio de agua es la del Predio de la Estación: una vecina indicó que no tiene presión desde el pasado 22 de diciembre. “En calle Primera Junta no hay presion desde hace casi un año. Es un desastre el servicio hay una pérdida grande en el Predio del Ferrocarril y otra en la puerta de un comercio de Int. Manny y Benjamín Páez y nadie lo arregla pero las facturas siguen viniendo como si fuera un servicio espectacular“, amplió otra de las quejas.

Siguiendo en el lado sur del casco urbano, sobre Belgrano e Intendente Páez también hubo un reclamo. “Llamamos todos los días, no nos vamos a cansar de hacerlo ya que cobran por un servicio que no están dando. Vamos por el sexto reclamo, hasta nota en la oficina de ABSA dejamos“, manifestaron, y añadieron: “No tenemos presión desde el mediodía hasta la madrugada, la cantidad de agua es un hilo” (algunos números de reclamos que brindó la vecina: 345217/1/2 y 3045217/4/5/6/7). “Comodoro Passio entre Leandro N. Alem y J. C. Paz desde la mitad de diciembre estamos con este problema”, comentó otro vecino.

También hay problemas con el servicio de ABSA a dos cuadras de la Comisaría Primera de General Rodríguez, sobre 2 de Abril, según señalaron. Y “en Av. España al 400, no hay presión de agua en casi todo en día, cobran un servicio que no brindan, ya lleva varios días y varios años este tema“, continuaron. Lo mismo en la zona de Intendente Manny e Intendente Joly, donde, “desde la hora de la siesta en adelante nos quedamos sin agua”, cuestionaron.

Más quejas en el casco urbano: “Yo vivo sobre Guadagnini y si no hubiera sido por la bomba, el 24 y 31 no hubiéramos podido ni bañarnos. La respuesta de ABSA es ‘cómprese una bomba.”. “Calle Belgrano entre Guadagnini y Páez, sin agua desde el 24 de diciembre, tuvimos que poner una bomba porque ABSA solo da un número de reclamo.”. “Rivadavia ente Av. 25 de Mayo y Dr. García hace 15 días que un árbol rompió un caño. No deja de brotar el agua de la vereda. Ya se hicieron varios reclamos y no lo arreglan.”. “Belgrano entre Urquiza y Ferrer hace 1 semana sin agua con un bebé y un nene de 2 años que sufren el calor sin poder lavar la ropa y menos bañarnos. Calentar agua y pegarte una bañada estoy re podrida. La bombita no es la solución. ¿Y el que no tiene la plata cómo hacen?”.

Leé también

Los barrios Dávila y Los Paraísos fueron otros de los que generaron más reacciones tras el artículo de La Posta Noticias. Una vecina indicó que “no hay agua desde el 22 de diciembre en el barrio Parque, cercano al Fonavi, por la calle Hilario Ducca, Pablo Florio y otras. Son muchas familias sin servicio. Hay reclamos individuales, pero ABSA no da respuesta“.

En la misma línea comentó otro vecino del barrio, mencionando la misma fecha anterior: “Barrio Parque sin agua desde el 22 de diciembre. Tengo tanque de reserva pero no hay agua ni en la red de la calle. Solución de la gente de ABSA: ‘Hacete una perforación’“, afirmó que le habrían dicho.

En tanto que en “Barrio Parque, Tuyúti entre Batallón San Nicolás y Pablo Fiorio y alrededores. El 18/12/2020 se hace reclamo falta de agua en forma colectiva. Reclamos: 3043929/1/2/3 tomado como urgente. El 22/12/2020, el operador recomienda que lo haga en forma individual”, detalló un vecino del barrio.

Vecina de Los Perales compartió el “hilo de agua” que le sale de su canilla.

Problemas de presión también se registraron en Virgen del Carmen, donde una vecina, indignada, mencionó “tengo que calentar agua y bañarme en la ducha porque agua no sale”. Misma situación fue reportada desde Los Perales y Juan José. En este último, por ejemplo, en Germán Abdala, desde donde denunciaron “una rotura en medio del asfalto, falta de presión y rotura de caño desde hace más de 9 meses” (Reclamo N° 3045615).

Desde el barrio Los Viveros nuestro medio recibió un descargo en el cual se expresa que “en el verano siempre pasa lo mismo. No sé que quieren arreglar si no hacen nada. En barrio Los Viveros espero que no hablen u hagan porque las palabras se las lleva el viento. Yo pago todo y estamos al día con todo, hice reclamos de todo y se echan la culpa unos a otros, también he subido foto de como están las calles y jamás se hicieron cargo”, refiriéndose al inconveniente que también se registra con Edenor, empresa prestadora del servicio de energía eléctrica. Otra vecina del mismo punto de la ciudad agregó: “Años y años con problemas, reclamos a ABSA y la solución de ellos es ‘Cómprate una bomba y listo’, pero ni con bomba tenés agua“.

En Altos del Oeste comentaron que “desde el verano hay falta de presión durante el día en calle Honduras entre Libertador y Hudson”, mientras que en Villa Ángela, sobre “Batallón Guardia Argentina, desde hace cinco días no hay presión y por lo tanto no sube el agua a los tanques”.

La preocupación de la comunidad al respecto es importante, aun más teniendo en cuenta la coyuntura actual de pandemia de coronavirus, donde mantener el higiene constante es vital. A eso, se suma la época de verano, que genera la necesidad de hidratarse y refrescarse con mayor frecuencia.

Las quejas se multiplican por todo el distrito y evidencian, no sólo el pésimo servicio que ofrece ABSA, sino la falta de inversión para una ciudad que no para de crecer demográficamente y necesita una red con mayor y mejor infraestructura. Más allá de las obras realizadas en los últimos años, aún le queda mucho por resolver a la empresa que, como si fuera poco, en ocasiones apunta por falta de energía en sus bombas contra Edenor, otra prestataria que también tiene problemas en diversos barrios.