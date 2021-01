Hospital: becados discutieron con Varela tras otro incumplimiento de la dirección

La situación trascendió en los últimos días a raíz del cambio de becas en más de una treintena de empleados del Hospital Vicente López. Temen retrasos en el cobro de salarios y hasta quedarse sin trabajo.

Por Martín Vassena

De acuerdo a lo que trascendió de diversas fuentes consultadas, son 38 becados los que cambiarían el programa bajo el cual trabajan. Diez de ellos pasarían desde becas de contingencia y los restantes desde las becas IRAB y se les renovaría bajo las becas de vacunación IOMA y Provincia de Buenos Aires.

En diciembre, la Dirección había prometido “darles prioridad a tareas dentro del hospital” tras la renovación a los becados. Ahora, se les dijo a varios que tendrán que desempeñarse en otros lugares.

Los empleados afectados por esta medida son de diversos rubros dentro del nosocomio, desde personal de enfermería y mantenimiento, hasta limpieza, choferes y administrativos. Varios estaban enojados porque pretendían el nombramiento que dicen que la Dirección les prometió, aunque una gran mayoría reclamaba por el lugar donde desempeñarán sus tareas, dado que con estas becas pasarían a depender, dicho por Varela, “de la Región Sanitaria VII”, algo que los trabajadores consideran que hace que el director “se saque el problema de encima” respecto de su futuro laboral. Desde el gremio ATE informaron que presionarán para que los becados sigan trabajando en el nosocomio y no deban prestar servicio en otro lugar. A fines de diciembre, Varela había firmado un acta en la que se comprometía a “dar prioridad a tareas dentro del Hospital” a los empleados que pasaran a dichas becas. Hoy el discurso es otro.

Si bien las becas comenzarían desde este enero, otra cuestión que a varios preocupa es que puedan ocasionarse retrasos en el cobro de los sueldos por cuestiones burocráticas como, por ejemplo, la firma del ministro de Salud bonaerense de la resolución que promueva este acto administrativo del cambio de becas.

Yanina Figueroa, empleada de limpieza del Hospital, habló con La Posta y contó su situación: “Yo trabajé de enero del año pasado a abril ad honorem con la promesa de una beca. En abril nos dieron las becas Covid-19 y dos meses los trabajé gratis porque por un ‘error administrativo’ no nos pagaron. De ahí tuve la beca IRAB por tres meses y se renovó por tres meses más, hasta diciembre. Ahora desde ATE nos dicen que fichemos igual para no hacer abandono de puesto de trabajo, pero la realidad es que nadie nos cubrirá si nos pasa algo porque nosotros ya no estaríamos cumpliendo ninguna tarea en el Hospital con el cambio de becas”.

Y agregó: “Además, es un riesgo porque yo trabajo en la guardia y el sólo hecho de ir me expone a cualquier contagio de Covid-19. A todo esto, somos cuatro los que estamos en esta situación en el área de limpieza, más otros que están de vacaciones y otros de licencia, los que quedaron están corriendo para poder cubrir todo. Me da bronca porque el Hospital necesita gente”.